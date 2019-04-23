GÜNDEM / 23 Nisan 2019

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de yapılacak tören ile Birinci Meclis anma törenine katılacak, TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, 23 Nisan resepsiyonu verecek.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makamında çocuklarla bir araya gelecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten gelecek çocuk heyetini Cumhuriyet Müzesi'nde kabul edecek.

- Kılıçdaroğlu, CHP MYK'ye başkanlık edecek ve TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bulunacak.

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törene katılacak, TBMM'nin açılış yıl dönümü resmi törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına iştirak edecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturuma iştirak edecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına iştirak edecek.

- Devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel, duygusal yönden sağlıklı gelişmesi ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi için hazırlanan Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı 12 pilot ilde uygulanmaya başlandı - Tüm yaş gruplarındaki çocukları kapsayan program çerçevesinde 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi - Uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesiyle 12 bin 675'i çocuk, 11 bin 832'si personel olmak üzere 24 bin 507 kişi programdan yararlanacak

- Günün diğer maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak.

(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya gitti

- Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı, geçen sezonun 6 aylık dönemine göre yüzde 46 artarak yaklaşık 81 milyon dolara çıktı

- Zeytin ihracatında 21 milyon 516 bin dolarla Almanya ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi Irak ve Romanya izledi

- EZZİB Başkanı Davut Er:

- "Sofralık zeytin ihracatında sevindirici bir durum var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede zeytin ihracatında ciddi bir artış oldu"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- "Atatürk Evi"ne ziyaretçi akını

- Çanakkale Kara Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Eceabat ilçesinin Bigalı köyünde 19-25 Nisan arasında karargah amacıyla kullandığı, daha sonra müzeye dönüştürülen Atatürk Evi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor

- Bigalı köyü muhtarı Cevdet Barış:

- "Her geçen gün de ziyaretçi sayımız artıyor. Köyümüz önceleri hafta sonları ziyaretçi ağırlardı. Atatürk Evi açıldıktan sonra haftanın 7 günü yoğun misafir ağırlıyoruz"

(Sinan Balcıkoca / Çanakkale)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

