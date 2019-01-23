GÜNDEM / 23 Ocak 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenecek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması İmza Töreni" ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na iştirak edecek.

- Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek, iki ülke arasındaki heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek, ardından Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından ilk kez 2013'te Amasra maden ocaklarında denenen ve başarılı sonuç alınmasıyla diğer müesseselerde de uygulanmaya başlanan mekanize kazı teçhizatıyla klasik sisteme göre yüzde 100 üretim artışının yanında bir pano için harcanan yaklaşık 2 milyon liralık ağaç direk sarfiyatının önlenmesi ve maden kazalarının da sıfıra indirilmesi hedefleniyor

- "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılan Sosyal Hizmet Merkezlerinden geçen yıl 10 milyon vatandaşımız faydalandı"

- TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu:

- "Bu tür operasyonların olduğu yarı ve tam mekanizelerde bizim iddiamız sıfır kaza. İnşallah sıfır kazayla kendimizi konumlandıracağız. Bizim en çok önemsediğimiz noktalardan biri bu"

- "Şu anda kişi başına 700 kilogram kömür çıkarıyoruz. Bizim zararlarımızı en aza indirmede ilk hedefimiz bin kilogram, arkasından bin 250 ve bin 500 kilogramlara çıkmak istiyoruz"

(Selim Bostancı/Bartın)

3- "Acile gidenlerin yüzde 70'i aile hekimliği hastası"

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca:

- "Acil servise başvuru yapan hastaların sağlık problemlerinin yüzde 70'i birinci basamakta teşhis ve tedavisi yapılabilecek hastalıklardır"

- "Acil sağlık hizmetlerindeki yığılma, gerçek acillerin saatlerce sıra beklemesine, sağlık personelinde tükenmişliğe ve sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Acil serviste çalışan hekimler, hasta yoğunluğu nedeniyle her bir hasta başına anamnez (hasta öyküsü) ve fiziki muayene için yeterince vakit ayıramamaktadır"

- "Kamu hastanelerinin branşlara göre hasta sayılarına bakıldığında, her 4 hastadan biri acile başvuru yapıyor. Yine dünyada acillere başvuru oranlarına bakıldığında Türkiye, nüfusundan fazla sayıda acile başvuru sayısı olan tek ülkedir"

(Hatice Şenses/İstanbul)

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