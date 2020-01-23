GÜNDEM / 23 Ocak 2020

1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliğine katılacak, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

3- Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katılacak.

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

- "Şehir hastanelerini branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık"

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Rusya ekibi Sparta&k Moskova Region ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- "Şehir hastanelerindeki memnuniyet Türkiye ortalamasının çok üzerinde. 18 branşa kadar 24 saat nöbetin devam etmesi gereken hastaneler olarak da düşünüyoruz. Şu an Bilkent'te kısmen başladı. Bursa ve Eskişehir'de başlamış oldu"

- "(İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi) 1 milyon metrekarelik bir alana sahip İstanbul'un en büyük hastanesine ulaşım sorunu asla yaşatmayacağımızın, bu konuda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını ve alacağının altını çizmek istiyorum"

(Duygu Yener/Ankara)

2- İstanbul'da deniz ambulansları 3 yılda 9 bin 800 hasta taşıdı

- Büyükada ve Kınalıada'da konuşlanan ambulanslar ortalama 8-9 dakika içinde hastaları ana karaya ulaştırıyor

- İstanbul Anadolu Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Yusuf Uğurlu:

- "Kara ambulanslarında bulunan bütün teknik ekipmanlar deniz ambulanslarımızda da bulunmaktadır. Yazın günde ortalama 14-15, kışın 6-7 hastayı karaya taşıyoruz"

(Hikmet Faruk Başer-Gencebay Gür/İstanbul)

3- Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını Doğu Akdeniz'in 3 ili sırtladı