GÜNDEM / 23 Şubat 2019

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve şehit yakınları ile buluşma programına iştirak edecek.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman merkez ile Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Araban ve Yavuzeli'nde SKM'leri ziyaret edecek.

(Bursa/10.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, Bozüyük SKM'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak; milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Bilecik/11.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ve Palandöken Kayak Merkezini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Çifte Minare ve Yakutiye Medresesini ziyaret edecek, Sarıkamış'ta sektör temsilcileri ile yapılacak toplantıya iştirak edecek.

(Erzurum/11.00/11.30/12.00/13.00/Kars/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek,

- Çiftçilere koyun süt yemi dağıtım, biyogaz üretim tesisi açılış, seçim bürosu açılış törenlerine katılacak Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet gerçekleştirecek.