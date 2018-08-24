HABER

GÜNDEM / 24 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin'de yapılan G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda konuşacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Salta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

-Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin'de kabul edilecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aral Gölü'nü Kurtarma Uluslararası Fonu kurucu ülkeleri Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan devlet başkanları konseyi toplantısı Türkmenistan'da gerçekleştirilecek.

(Taşkent)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Rize/19.15) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Boluspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Bolu/19.15) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

4- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

ÖZEL HABER

1- ASELSAN hayat kurtaracak
- ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi
- Şirketin mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme kabiliyeti ile METsis'in elektroşok cihazları konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor
- Dünyadaki otomatik defibrilatör cihazı pazarı yaklaşık 3 milyar dolar buluyor ve pazar hızla büyüyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Belediyelere "bisiklet yolu" ve "gürültü bariyeri" desteği

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla belediyelere 3 bin kilometrelik bisiklet yolu ile ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalanların beden ve ruh sağlığının korunması için 60 bin kilometrelik "gürültü bariyeri" desteği verilecek

- Bakanlık tarafından sağlıklı ve çevreci yaşam hedefiyle halkın daha rahat yürüyüş yapabileceği 3 bin kilometrelik yürüyüş yolunun yanı sıra Çevre Dostu Sokak Projesi ile de vatandaşların günlük stresini atabileceği, sportif araçların da yer alacağı yaşam alanları oluşturulacak

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- ''Türkiye ekonomik patlama için altyapıyı geliştirmeli''
- Çinli teknoloji devi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming:
- "Türkiye ekonomik merkez ve dinamik oluşu, genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bölge olarak karşımıza çıkıyor"
- "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekominikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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GÜNDEM / 24 Ağustos 2018

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