GÜNDEM / 24 Ağustos 2018

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- ASELSAN hayat kurtaracak - ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi - Şirketin mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme kabiliyeti ile METsis'in elektroşok cihazları konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor - Dünyadaki otomatik defibrilatör cihazı pazarı yaklaşık 3 milyar dolar buluyor ve pazar hızla büyüyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Belediyelere "bisiklet yolu" ve "gürültü bariyeri" desteği

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla belediyelere 3 bin kilometrelik bisiklet yolu ile ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalanların beden ve ruh sağlığının korunması için 60 bin kilometrelik "gürültü bariyeri" desteği verilecek

- Bakanlık tarafından sağlıklı ve çevreci yaşam hedefiyle halkın daha rahat yürüyüş yapabileceği 3 bin kilometrelik yürüyüş yolunun yanı sıra Çevre Dostu Sokak Projesi ile de vatandaşların günlük stresini atabileceği, sportif araçların da yer alacağı yaşam alanları oluşturulacak

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- ''Türkiye ekonomik patlama için altyapıyı geliştirmeli''

- Çinli teknoloji devi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming:

- "Türkiye ekonomik merkez ve dinamik oluşu, genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bölge olarak karşımıza çıkıyor"

- "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekominikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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