GÜNDEM / 24 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saatli Medrese'nin açılışına katılacak, Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Kapıkule'yi ziyaret edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Rize'nin Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak, Rize Belediyesini ziyaret edecek ve AK Parti İl Başkanlığının akşam yemeğine iştirak edecek.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Yunanistan karşıya gelecek.

- "Şu anda dışarıda beni görenler bana hala yabancı olarak bakıyor olabilir de ben kendimi buralı gibi hissediyorum. O kadar uzun senedir burada yaşayınca bazı şeyleri benimsiyorum. 'Sen bizden de Türk'sün' diyenler de oldu, olmadı değil"

- Güney Kore'de başladığı piyano eğitimine, Almanya'da devam eden ve evlenerek İstanbul'a yerleşen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hyun Sook Tekin, yaşamını ve sanat kariyerini 15 yıldır Türkiye'de sürdürüyor

6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

- "Yine vardiyalı çalışanlarda ve özellikle gece vardiyası şeklinde çalışmak zorunda olan kişilerde D vitamini yetersizliği çok yüksek oranda görülmektedir"

- "D vitamini eksiliği özellikle kapalı ortamlarda çalışmak zorunda olan kişilerde daha sık görülmektedir. 2017'de yayınlanan birçok çalışmanın derlendiği bir meta-analizde, ofis gibi kapalı alanda çalışanlarda yüzde 90'lara varan D vitamini yetersizliği saptanmıştır"

- "Türkiye çok güzel bir coğrafyaya sahip, iklimi de çok güzel. Akdeniz'i, Ege Denizi'ni, yani deniz kıyılarını çok seviyorum. Bana 'Dünyanın neresinde yaşamak istersin?' diye sorsalar, Türkiye'yi tercih ederim"

- Flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisini barındıran Tuz Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan tür izleme çalışmalarıyla 2017'de 11 bin 79, 2018’de 12 bin 746 flamingo yavrusu tespit edilirken bu yıl bu sayı yaklaşık iki kat artışla 20 bin 381’e yükseldi

- Uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü’nde misafir olan flamingo yavruları, sağlıklı bir şekilde gelişim dönemlerini tamamlayarak sonbaharda yuvaları Tuz Gölü'nü terk ediyor

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

