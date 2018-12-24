GÜNDEM / 24 Aralık 2018

- FETÖ/PDY'nin "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ve eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'de devam edilecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Uluslararası Maarif Vakfı Okuluna ziyarette bulunacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kaldıracak. Böylece internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek” - "2019 yılı da bizi 2023 yılı hedeflerimize taşıyacak önemli bir yıl olacak. Ülkemizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız"

2 - "TAV Havalimanları için hikaye yeni başlıyor" - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: - "Yolcu sayıları dünyada her yıl yüzde 4-5 artıyor. Bu büyümenin ekseriyeti bizim de faaliyet gösterdiğimiz gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Bu nedenle, TAV Havalimanları için hikaye aslında yeni başlıyor diyebiliriz" - "2018 oldukça yoğun yatırımlarla geçti. Gündemimizde takip ettiğimiz birçok havalimanı projesi var. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika şeklinde özetleyebileceğimiz ana faaliyet coğrafyamızda yeni yatırım fırsatlarını araştırıp değerlendirmeye devam edeceğiz" - "Yabancı turist sayısında yaşanan artış bizim açımızdan Türk yolcularımızda yaşanan zayıflığı telafi etti. Turizmde yaşanan iyileşmenin 2019'da da devam etmesini öngörüyoruz" - "(İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketlerimiz Atatürk Havalimanı'ndaki gibi hava yolu şirketlerine hizmet vermeye devam edecek. Bunun dışında yeni havalimanında sınırlı bir yiyecek, içecek ve lüks markaların gümrüksüz satışı operasyonu yapacağız"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Teröristlerin korkulu rüyası Bora-12, hedefi 12'den vuruyor

- MKEK tesislerinde Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014 yılında TSK'nin operasyonel birliklerine dağıtılan Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile terör hedefleri 12'den vuruluyor

- Pakistan ve Suudi Arabistan'da düzenlenen atışların ve çevresel testlerin gerçekleştirildiği müsabakalarda da kullanılan nişancı tüfeği, tüm testleri başarıyla tamamladı

- MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu:

- "JMK Bora-12'nin yurt dışındaki yarışmalarda birinci olması da gurur kaynağımız. İnşallah daha iyilerini yapmaya gayret edeceğiz"

(Fatih Gökmen / Kırıkkale)

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