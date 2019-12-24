GÜNDEM / 24 Aralık 2019

- "Bu iş Suudi Arabistan nezdinde bitmiş olabilir ama bizim için bitmedi hala devam ediyor. BM raporu ortada. Interpol'de arama devam ediyor. Interpol'de onlarca isim var. Onların dışarı çıkışları zor. Ayrıca Türkiye'de mahkeme hala devam ediyor. Savcının hala açıklamadığı konular var. Bu açıklamaları bekliyoruz"

- "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası maalesef yargı bağımsızlığından şüphe duyulan bir ülkede adil yargılama ilkelerinden uzak şekilde tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu da bir örtbas izlenimi vermektedir. Suudi otoriteleri öncelikle bağımsız uluslararası bir soruşturma sürecine kapı açmalıdır"

3- Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "hata yapmaktan korkmayın" tavsiyesi

- Yönetmen Zaim:

- "Sezgilerini dinlesinler, hata yapmaktan korkmasınlar. Hata yapmanın basiretlerini ve nimetlerini değerlendirsinler, sonra olacağı varsa olur"

- "(Film sektörü) Olumlu anlamda potansiyeller var ancak olumsuz koşullar da söz konusu. Bütün bunların iç içe geçtiği bir atmosferden bahsetmek mümkün ama 'bardağın yarısı dolu mu boş mu' diye sorarsanız ben 'bardağın yarısı dolu' diye görme taraftarıyım. Her türlü problem aslında ilerisi için bize bir fırsat yaratabilir"

(Volkan Kaşik/Malatya)

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