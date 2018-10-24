GÜNDEM / 24 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sempozyumun katılımcılarına yemek verecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.00/13.00/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. (Ankara/09.30/11.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Almus Aliyyül Murtaza Erkek Kur'an Kursunun açılış ve Fatımatüz-Zehra Kız Kur'an Kursundaki 48 Hafizenin İcazet Töreni'ne katılacak.

- Kentte ziyaretlerde ve huzurevi açılış töreninde yer alacak Selçuk, Ballıca Çocuk Evinde incelemelerde de bulunacak. (Tokat/09.30-20.00) 2- TBMM'den - Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. - KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak. (TBMM/14.00/11.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı’na katılacak. (İstanbul/15.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Marmara Bölge Toplantısı’na iştirak edecek. (Ankara/14.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi'nin (DTSS 2018) açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Irak'ta bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, kabinesini meclisin onayına sunacak. (Bağdat) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı kapsamında düzenlenecek "İdari Teşkilat ve Yargı Bağımsızlığı" konulu toplantıda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konferans verecek. (Ankara/14.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filminin galası yapılacak. (İstanbul/21.00)

(Fotoğraflı) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinde akademik yıl açılış törenine katılacak. (İstanbul/10.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor. - Şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 50, 53, 57 ve 62 kilolarda elemeler ve yarı finaller; 65, 68, 72 ve 76 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak. (Budapeşte/11.30/19.00)

(Fotoğraflı) 3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. - D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. (İstanbul/22.00)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 4- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 3. hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00/Brüksel/20.00/Sevilla/18.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00)

(Fotoğraflı) 6- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, BJK Akatlar Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek. (İstanbul/19.00)

(Fotoğraflı) 7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, deplasmanda Almanya ekibi s.Oliver ile karşılaşacak. C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Cebeci Spor Kompleksi'nde Belçika temsilcisi Spirou Basket'i, aynı grupta Pınar Karşıyaka da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Hollanda'nın Donar takımını konuk edecek. (Würzburg/21.00/İstanbul/19.00/İzmir/20.30)

(Fotoğraflı) 8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/19.00)

(Fotoğraflı) 9- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada'yı konuk edecek. D Grubu'nda iki Türk takımı Mersin Büyükşehir Belediyespor ile OGM Ormanspor, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda BOTAŞ, deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımıyla karşılaşacak. (İstanbul/17.00/Mersin/18.30/Umea/20.00)

(Fotoğraflı) 10- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda mücadele edecek. (Selanik/18.00) ÖZEL HABER 1- "Enflasyonla mücadele ciddi destek görüyor" - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "(Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı) Türkiye'de firmalarımız ve işverenlerimiz, çalışanlarımızın tamamı kamu ile iş birliği yaparak eylül ayında yaşanmış olan yüksek enflasyonla, adeta bir mücadele değil, savaş başlatmış durumdalar. Bunun ciddi bir şekilde desteklenmesi hükümete ve ülkemize gösterilen güvenin bir tesisi ve bir yansımasıdır"

- "Vatandaş, işveren, üretici her alanda hükümetin başlatmış olduğu, bakanlığımızın yürüttüğü kampanyanın daha güçlü yürütülmesi için her türlü desteği veriyor" (Rauf Maltaş / Şanlıurfa) 2- Erken rezervasyonun 5 milyonu aşması bekleniyor - TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık: - "2019'a yönelik erken rezervasyonlar bizim beklediğimiz oranda gidiyor gibi görünüyor. Artık yerli turistin de tüketici alışkanlıkları değişti. Erken rezervasyonun önemini daha çok kişi benimsedi" - "Bu yıl erken rezervasyon dönemi ekim itibarıyla başladı. Dolayısıyla, bu 2 aylık sürede yapılacak erken rezervasyon sayıları ile birlikte 5 milyonun çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" (Elif Özlem Çeliker / Bursa) 3- “Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması için baskı artacak” - Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Pieter D. Wezeman: -“Birkaç ülke şimdiye kadar Suudi Arabistan’a silah satışına kısıtlamalar getirdi; İsveç, Almanya, Hollanda, kısmen Belçika ve Norveç. Bütün bu ülkelerin Suudi Arabistan’ın insan hakları karnesine ilişkin endişeleri var.”