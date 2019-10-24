GÜNDEM / 24 Ekim 2019

3 -TCMB, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ve Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ayrı ayrı görüşecek.

- 17'nci yüzyıldan kalanların da aralarında bulunduğu "ölümlük halı" ve kilimleri özel bir depoda temizleyen Genel Müdürlük çalışanları, bu eserlerin envantere kaydını ve takibini RFID adı verilen radyo frekans sistemiyle yapıyor

- "Her gün Akçakale'deki evimden dışarı çıkarak sınırın karşı tarafında yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evimi ve Tel Abyad'ı izliyorum. Vatanın kokusu çok güzel, vatandan güzel hiçbir şey yok"

- Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Tel Abyad'daki evinden zorla çıkartılınca 4 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan 70 yaşındaki Suriyeli İbrahim el Hasan Elkiçel için Barış Pınarı Harekatı umut oldu

- "Anadolu kadınları, öldükleri gün kendilerinin ve eşlerinin tabutlarına örtülecek halıyı genç kızlıklarında dokuyup çeyizlerine koyuyor, o gün için saklıyor. Halı camiye cenazeyle gidiyor, bir daha dönüşü olmuyor"

3- "Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak

- KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan:

- "Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz"

- "Kurduğumuz tesiste yılda 200 bin tren tekeri üreteceğiz. En az 150 bin adedini dünyaya ihraç edeceğiz. Ürünümüz dünyadan; Avrupa'dan, Rusya'dan, Uzak Doğu'dan çok ciddi talepler alıyor. Bugünlerde de bunları yönetmeye çalışıyoruz"

- "Tren tekeri, yarım ton özel çelikten üretilir. Ağırlığı 370 kilogramdır. Şu anda bunun fiyatı yaklaşık olarak 600 avro civarında. Türkiye'de biz üretime başlamadan önce demir yolu tekerinin fiyatı bin avronun üzerindeydi. Tamamen bağımlıydık dünyaya. Türkiye, şu anda bu üreticilerden yıllık 25-30 bin adet demir yolu tekeri ithal ediyor"

(Musab Turan/İstanbul)

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