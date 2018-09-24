GÜNDEM / 24 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde bulunduğu ABD'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek ve liderlerle ikili temaslar gerçekleştirecek. (New York) (Fotoğraflı/Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek. - Yıldırım, Başbakan Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de ayrı ayrı bir araya gelecek. (Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ile eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında temaslarda bulunacak ve "Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı" oturumuna katılacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. (Ankara/09.30) - Adana'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 17 eski öğretmenin yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Adana/09.00) - Kocaeli'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, biri firari 15 sanığın yargılandığı dava görülecek. (Kocaeli/09.30) 2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. (İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- 25. Adana Film Festivali kapsamında Muhsin Ertuğrul Sergisi'nin açılışı yapılacak, Onur Ödülleri töreni gerçekleştirilecek. (Adana/11.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- İstanbul Tasarım Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor. - Organizasyonun beşinci gününde Türk sporculardan erkekler 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak. (Bakü/09.00/15.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABERLER 1- İstanbul Yeni Havalimanı'nın "uçuş testleri" tamamlandı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçakların görüş mesafesinin sıfır metreye indiği hava şartlarında dahi iniş yapabilmesini sağlayan ILS sisteminin uçuş kontrol testleri tamamlandı" - "Pilotun iniş için uygun hattı ve irtifayı öğrenmesini sağlayan ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılan 4 ILS sistemi, görüş mesafesinin çok az olduğu CAT III kategorisinde hizmet verecek" - "Söz konusu sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda havada sis, bulut ve yağmurdan dolayı görüş mesafesinin kısıtlı veya hiç olmadığı durumlarda dahi pilotlara güvenli bir şekilde yaklaşma ve iniş imkanı sağlanacak" (Arife Yıldız Ünal/Ankara)