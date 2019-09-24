GÜNDEM / 24 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılışına katılacak ve Genel Kurula hitap edecek. - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüşecek Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u ayrı ayrı kabul edecek. - Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine BM Genel Sekreteri Guterres ile katılacak Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile heyet başkanları onuruna verilecek öğle yemeğine, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna verilecek resepsiyona iştirak edecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBBM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılıyor.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına iştirak edecek. (Osmaniye/10.15/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- TÜİK, 2016-2018 yılı hayat tabloları ile eylül ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında ikili görüşmelerine ve temaslarına devam edecek, AB tarafından düzenlenecek Suriye konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilen ikinci ortak kara devriyesi takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek. (İstanbul/10.00) 4- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 16 maçla başlayacak. - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deplasmanda Yeni Çorumspor ile karşı karşıya gelecek. (Çorum/13.00) (Fotoğraflı) 2- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Türkiye ile İngiltere karşı karşıya gelecek. (Roma/12.30) (Fotoğraflı) 3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finaller Sırbistan-Ukrayna ve Fransa-İtalya maçlarıyla tamamlanacak ve yarı finalistler belli olacak.

(Antwerp/21.30/Nantes/22.00) 4- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ilk kez düzenlenen Basketbol Süper Ligi (BSL) Pazarlama Zirvesi yapılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara

- 2018 yılında Doğu Marmara gelir dağılımında en adil bölge olurken, İstanbul ise gelir dağılımında en adaletsiz bölge olarak kayıtlara geçti

- Gelir dağılımında en hızlı iyileşme Ortadoğu Anadolu bölgesinde görüldü (Erhan Cihan Ünal/ Ankara) 2- KGF "bölge temsilcilikleri" kuruyor - Türkiye'de bugüne kadar 750 bin işletmeye 350 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu, faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla "bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı

- Sahada reel sektör ve bankacılık sektörüyle iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak