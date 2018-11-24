GÜNDEM / 24 Kasım 2018

- Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu'nda 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek, Başkent Öğretmenevi'nde öğretmenler onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na iştirak edecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bosna Hersek'te, Aliya İzetbegoviç’in anıt mezarını ziyaret edecek, Tarihi Kovaçi Osmanlı Mezarlığı'nda incelemede bulunacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na iştirak edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İşin başında gençler var" sloganıyla CNR EXPO'da gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ne katılacak.

- Ersoy, Riyaset binasının inşaatını, İslam Birliği Reis-ul Ulemasını, Başçarşı Cami restorasyon şantiyesini ve Mostar Köprüsünü ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

9- Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası erkekler 3. tur rövanş maçlarında Türk Telekom, Ukrayna temsilcisi Fortune'u konuk edecek, Fenerbahçe ise İspanya ekibi Cajasur Priego ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- "Adaletten ayrılmadan, davaları bir an önce sonuçlandırmak için çabalıyoruz. Bu davaların yaklaşık yüzde 60-70'ini 2019 yılı adli tatil başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyoruz"

- Duruşmalar sırasında FETÖ'nün yargıyı ele geçirmek için yürüttüğü faaliyetler, terör örgütü elebaşının talimatları, örgütün bu amaçla kullandığı yöntemler deşifre edildi

- "Sudan'da yaptığımız ofis açılışının ardından, Türkiye ve Sudan tarafı bir araya gelerek ülkede tarım yatırımlarına başlayacak"

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- "Sudan'a özel sektörü davet edip, toprakları yerinde göstereceğiz. 2019 yılından itibaren bu arazileri Türk girişimcilerin yatırımlarına açmaya başlayacağız"

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- "Bu kapsamda, traktör, makine, sulama, gübre, ilaç ve tohum firmaları için de fırsatlar oluşacak. Özel sektöre yapılacak kiralama süresi 35 yılla başlatılacak ve 32'şer yıllık sürelerle uzatılabilecek"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- "Kredi kartı taksit sınırının artması erken rezervasyonu hareketlendirecek"

- BDDK'nin, yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6'dan 9 aya çıkarmayı planlaması turizm sektöründe olumlu karşılandı

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Vatandaşın yararına olmasını beklediğimiz bu düzenleme sektör için de iyi olacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi erken rezervasyonu da hareketlendirecektir"

- "Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit miktarının artırılması gerekiyordu. 9 taksit sektörümüz açısından çok makul. Sektör olarak desteklediğimiz bir karar. İnşallah bu şekilde çıkar"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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