GÜNDEM / 24 Mayıs 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemesinde bulunacak, STK temsilcileri ve merkez mahalle muhtarlarıyla buluşacak, EmlakBank iftarına katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya gelecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'na katılacak, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret edecek, ocak çalışanlarıyla iftar yapacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler takip ediliyor.

- Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac'la görüşecek Kasapoğlu, 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek iftar programına iştirak edecek, Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar ve Türkçe öğrenen öğrencilerle buluşacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Sırp mevkidaşı Vanja Udoviçiç ile bir araya gelecek, ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- "O sımsıkı ittifakın içinde nereli olduğunun, hangi kökten geldiğinin, hangi siyasi düşünceden olduğunun hiçbir önemi yoktur. Türkiye ittifakının içinde 'vatan' demek, milleti korumak, milletin refahı, vatanımızın birliği, evlatlarımızın geleceği vardır"

- "Türkiye ittifakı, bir büyük kucaklaşmanın adıdır. Sorunlarımızı birlikte çözmektir, bunun için ortak aklı oluşturmaktır"

1- "Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil Türkiye için düşünmesidir"

- "Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil, herkesin Türkiye için düşünmesidir. 'Önce vatan' diyerek hareket etmesidir. Böylece de millet olma bilincimizi sürekli diri tutmaktır, güçlendirmektir. Vatanın ve milletin anahtarıdır"

- "(Siyasi parti liderlerinin Samsun'daki birlik fotoğrafı) O çok doğru bir fotoğraftır. Aynı düşünmüyorlar ama Türkiye ittifakı işte o. Bazen bir fotoğraf, binlerce söze bedel. O fotoğrafın üzerinden yürümek, oradan devam ettirmek lazım bunu"

(Aynur Ekiz/Ankara)

2- "Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor"

- İnternet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Fotoğraf paylaşımları, seyahat tercihlerini etkiliyor. İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı"

- "Ülke nüfusumuz çok genç. Aile tatillerini gençler belirliyor. İnsanlar artık 20 gün bir yerde tatil yapmak yerine 5'er gün 4 farklı yerde tatil yapmayı tercih ediyor. Yurt dışındaki tercih eğilimleri de bu yönde"