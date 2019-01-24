GÜNDEM / 24 Ocak 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programına iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Dışişleri Ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyeti kabul edececek, ardından Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüşecek.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Preca, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenecek "Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı"na iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için gerçekleştirilecek imza törenine katılacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "49. Dünya Ekonomi Forumu" kapsamında temaslarda bulunacak.

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

2- Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununu çözmek için varılan Prespa Anlaşması Yunan Parlamentosunda görüşülecek

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmara Üniversitesinin kuruluşunun 136. yıl dönümü dolayısıyla üniversitenin Sultanahmet'teki Rektörlük binasında düzenlenecek tören ile Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda KYK Uluslararası İlişkiler Kampı kapanış törenine katılacak.

- Darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Hakkari'nin karlı dağlarla çevrili Irak sınırında büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknoloji ile donatılan üs bölgelerinde PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, kaçakçılığın da önünü kesiyor

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Çukurova Basketbol, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK'yi Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayacak.

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi Carolo Basket'i Antakya Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe ise Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- Mehmetçik, ihtiyaç duyduğu durumda Aselsan'ın ürettiği 'karla cihazı' ile karı eriterek günlük su ihtiyacını karşılayabiliyor

- Gevana Kurki Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Evgin Serbest:

- "Personelimiz 7 gün 24 saat azim ve kararlılıkla hem terör ile hem de yasa dışı sınır geçişleri ile mücadele etmektedir. Devletimizin ve milletimizin toprak bütünlüğünü korumak için 24 saat kesintisiz görev yapıyoruz"

- Sözleşmeli Er Abdullah Gerçek:

- "Vatanımızın en uç noktasında, terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte. Milletimiz rahat uyusun. Devletimiz ve milletimiz için seve seve can vermeye hazırız"

(Özkan Bilgin-Yılmaz Kazandıoğlu/Hakkari)

2- Kredi faizleri 3 ayda yaklaşık 10 puan geriledi

- Ticari kredi faizleri, son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 26 sınırına indi

- Söz konusu dönemde ihtiyaç kredilerinde faiz oranı 600 baz puanın üzerindeki düşüşle yüzde 33'ün altına geriledi

- Kamu bankaları, kredi kartı borçlarını ödeme güçlüğü yaşayanlara yapılandırma kapsamında aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor