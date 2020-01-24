GÜNDEM / 24 Ocak 2020

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 12. Dönem Toplantısı kapsamında Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile bir araya gelecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunacak, Akhisar ilçesinde açıklama yapacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma ziyareti kapsamında görüşecek ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul edecek.

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" konulu panele iştirak edecek.

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

2- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis ile şehit düşen Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anılacak. Ali Gaffar Okkan ve şehit polisler için Diyarbakır'da anma töreni düzenlenecek.

- Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz'den maden ve metaller sektöründe geçen yıl 500 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi

- 20 bin 853 müteahhidin 156'sı A grubu, 52'si B grubu, 73'ü C grubu, 109'u D grubu, 336'sı E grubu, 1337'si F grubu, 850'si G grubu, 17 bin 486'sı ise H grubunda belge numarası sahibi oldu

- Haziran 2019'da yürürlüğe giren "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği" kapsamında yapı müteahhitlerine belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri dikkate alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 grupta yetki belgesi numarası verildi

1- Bakanlık, 21 bin müteahhidi yeterliliklerine göre gruplandırdı

- Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan:

- "Mermer ihracatında en önemli pazarlarımız ABD ve Çin. ABD işlenmiş ürün alıyor, blok mal almıyor. Çin ise blok mermeri tercih ediyor. Bunun dışında Hindistan, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan da önemli pazarları oluşturuyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Yemek kartı sektörü 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor

- Multinet Up CEO'su Demirhan Şener

- "Yemek kartı sektörü etki çemberi içerisinde 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bu yüzde 12 penetrasyonda ulaştığımız sonuç. Güney Amerika ve Avrupa gibi yüzde 40’lara geldikten sonra kayıt içi harcamanın ve istihdamın arttığı bir düzlemi yakalacağız"

- "Ekosistemimizin içinde sadece yemek kartı uygulaması yok. Birçok alanda inovatif uygulamalar geliştiriyoruz. Hayatın değişkenliği ve dinamizmi karşısında adeta bir yardımcı asistan görevi üstleniyoruz

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

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