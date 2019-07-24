GÜNDEM / 24 Temmuz 2019

4- Fransa Bisiklet Turu, Pont du Gard ile Gap arasındaki 17. etap yarışıyla devam ediyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonu Voleybol Milli Takımı'nı kabul edecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- "Toplantıda 250 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da politika faizi indirim beklentimizi 600 puana revize ettik"

- İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca 6 ilde esnaf, mahalleli ve muhtarların da aralarında bulunduğu 450 kişinin katıldığı "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Saha Araştırması" yapıldı

- Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:

- "2018'in toplamda 1.125 baz puanlık sıkılaştırıcı politikasının ardından bir yıl sonra ilk defa politikamızı aşağı yönde güncellemeye hazırlanıyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit

- Eurostat tarafından yayımlanan 2017 verilerine göre İzmit, Avrupa'nın en büyük limanları arasında yer alıyor

- İrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Avrupa'nın en büyük yedinci kargo limanı oldu

- Avrupa'nın en büyük 20 limanı arasında Türkiye'yi İzmit, Botaş, İskenderun ve Aliağa temsil ediyor

- Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

- "Önümüzdeki günlerde Dilovası, Körfez ve Derince'ye bağlantılar yapıldıktan sonra Kocaeli'de elleçlenen yük miktarı çok daha artabilecek ve bu artış araç trafiğini artırmadan sağlanabilecektir"

(Şahin Oktay/Kocaeli)

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