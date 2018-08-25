HABER

GÜNDEM / 25 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 09:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski İletişim Koordinatörü gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya MKE Ankaragücü-Trabzonspor, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Kayseri/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta, İstanbulspor-Altay, Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/Giresun/19.15/Denizli/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)

3- 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

5- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1 - "Güçlü dolar, sürdürülebilir değil"

- Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:

- "Tüm dünyada değerlenen dolar kuru ve ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek ülkelerden birinin ABD ekonomisi olduğu öngörülüyor"

- "Ekonomik programın bir eylem planına dönüşmesi, eylem planında sadece kurumların değil, kişilerin sorumluluklarının belirlenmesi, buradaki performansın kamuoyu ile paylaşılması önemli"

- "Cari açığı daraltacak şekilde ithalat yaptığımız alanlarda büyük ölçüde yurt içinde katma değerli üretim yapmaya yönelik bir dönüşüm süreci geçirmeliyiz"

- "Şu anda hem kur hem faiz açısından yaşanan ciddi dalgalanmaların sonrasındaki asıl hedefimiz, enflasyonu kontrol altına almak suretiyle bunun kurlar ve faizler üzerindeki etkilerini yumuşatabilmek olmalı"

- "Bankacılar faaliyetlerini sürdürürken faizlerin yükselmesini istemezler. Faizlerin düşüş eğilimine girdiği dönemler ise bankaların kârlılıklarına olumlu yansır"

- "Reyting kuruluşları tamamen bir objektivite merkezi gibi konumlandırılmamalı. Bunlar, ekonomi politiğe dahil kuruluşlar. Kararlarının kesinlikle jeopolitik, politik, ekonomik koşullar ve trendlerle ilişkileri vardır."

(Murat Birinci/İstanbul)

2- Kaçakçılıkla mücadele hız kesmedi

- Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi
- Uyuşturucu madde yakalaması haziran sonu itibarıyla, geçen yılın toplam rakamına yaklaşarak 24,8 tona ulaştı
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "Kaçakçılıkla mücadele Bakanlık olarak üzerinde önemle durduğumuz alanlardan biri. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız artarak devam edecek, kaçakçılığa göz açtırmayacağız”

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- 50 yıldır ağaçlara "nefes" oluyor

- İstanbul'da "Düdükçü Nuri" lakaplı babasının yanında yetiştikten sonra işi devralan Ali Rıza Acar, 50 yıldır kaval, zurna, ney, düdük gibi üflemeli çalgılar üreterek ağaçlara nefes veriyor

- İmalathanesinde tek başına ürettiği eserlerin çoğunu yurt dışına satan Acar, yılbaşından sonra mesleği bırakmayı düşünüyor

- Ali Rıza Acar:

- "Ney, zurna, kaval gibi nefesli aletlerin ustasıyım. Beni babam nasıl yetiştirdiyse çocuklarımın da ben öldükten sonra bu işi yapmasını çok isterim"

- "Yaptığım aletleri işlerden dolayı başımı kaldırıp öğrenmek nasip olmadı. Tabii ki bir iki parça çalmak isterdim ama hiç zamanım yok. Bu zamana kadar gece gündüz çalıştım. Çalmayı bilseydim eğer önce kendim çalar, akorduna vesaire bakardım"

(Murat Paksoy/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
'Trump iplerin kopmasına neden olacak çılgınlıklara imza atmazsa...''Trump iplerin kopmasına neden olacak çılgınlıklara imza atmazsa...'
Şile'de kayıp genç kızın cesedine ulaşıldıŞile'de kayıp genç kızın cesedine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

İlginizi Çekebilir

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Karasu'da 2 günde '3 bin 362' kişi hastaneye başvurdu!

Karasu'da 2 günde '3 bin 362' kişi hastaneye başvurdu!

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.