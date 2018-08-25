GÜNDEM / 25 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski İletişim Koordinatörü gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze törenine katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya MKE Ankaragücü-Trabzonspor, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/19.15/Kayseri/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta, İstanbulspor-Altay, Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor müsabakalarıyla sürecek.
(İstanbul/Giresun/19.15/Denizli/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)
3- 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile karşılaşacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Antalya/19.00) (Fotoğraflı)
5- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor. (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1 - "Güçlü dolar, sürdürülebilir değil"
- Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:
- "Tüm dünyada değerlenen dolar kuru ve ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek ülkelerden birinin ABD ekonomisi olduğu öngörülüyor"
- "Ekonomik programın bir eylem planına dönüşmesi, eylem planında sadece kurumların değil, kişilerin sorumluluklarının belirlenmesi, buradaki performansın kamuoyu ile paylaşılması önemli"
- "Cari açığı daraltacak şekilde ithalat yaptığımız alanlarda büyük ölçüde yurt içinde katma değerli üretim yapmaya yönelik bir dönüşüm süreci geçirmeliyiz"
- "Şu anda hem kur hem faiz açısından yaşanan ciddi dalgalanmaların sonrasındaki asıl hedefimiz, enflasyonu kontrol altına almak suretiyle bunun kurlar ve faizler üzerindeki etkilerini yumuşatabilmek olmalı"
- "Bankacılar faaliyetlerini sürdürürken faizlerin yükselmesini istemezler. Faizlerin düşüş eğilimine girdiği dönemler ise bankaların kârlılıklarına olumlu yansır"
- "Reyting kuruluşları tamamen bir objektivite merkezi gibi konumlandırılmamalı. Bunlar, ekonomi politiğe dahil kuruluşlar. Kararlarının kesinlikle jeopolitik, politik, ekonomik koşullar ve trendlerle ilişkileri vardır."
(Murat Birinci/İstanbul)
2- Kaçakçılıkla mücadele hız kesmedi
- Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi
- Uyuşturucu madde yakalaması haziran sonu itibarıyla, geçen yılın toplam rakamına yaklaşarak 24,8 tona ulaştı
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "Kaçakçılıkla mücadele Bakanlık olarak üzerinde önemle durduğumuz alanlardan biri. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız artarak devam edecek, kaçakçılığa göz açtırmayacağız”
(Ayşenur Sağlam/Ankara)
3- 50 yıldır ağaçlara "nefes" oluyor
- İstanbul'da "Düdükçü Nuri" lakaplı babasının yanında yetiştikten sonra işi devralan Ali Rıza Acar, 50 yıldır kaval, zurna, ney, düdük gibi üflemeli çalgılar üreterek ağaçlara nefes veriyor
- İmalathanesinde tek başına ürettiği eserlerin çoğunu yurt dışına satan Acar, yılbaşından sonra mesleği bırakmayı düşünüyor
- Ali Rıza Acar:
- "Ney, zurna, kaval gibi nefesli aletlerin ustasıyım. Beni babam nasıl yetiştirdiyse çocuklarımın da ben öldükten sonra bu işi yapmasını çok isterim"
- "Yaptığım aletleri işlerden dolayı başımı kaldırıp öğrenmek nasip olmadı. Tabii ki bir iki parça çalmak isterdim ama hiç zamanım yok. Bu zamana kadar gece gündüz çalıştım. Çalmayı bilseydim eğer önce kendim çalar, akorduna vesaire bakardım"
(Murat Paksoy/İstanbul)
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