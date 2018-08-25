GÜNDEM / 25 Ağustos 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- "Şu anda hem kur hem faiz açısından yaşanan ciddi dalgalanmaların sonrasındaki asıl hedefimiz, enflasyonu kontrol altına almak suretiyle bunun kurlar ve faizler üzerindeki etkilerini yumuşatabilmek olmalı"

- "Ekonomik programın bir eylem planına dönüşmesi, eylem planında sadece kurumların değil, kişilerin sorumluluklarının belirlenmesi, buradaki performansın kamuoyu ile paylaşılması önemli"

- "Tüm dünyada değerlenen dolar kuru ve ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek ülkelerden birinin ABD ekonomisi olduğu öngörülüyor"

- Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi - Uyuşturucu madde yakalaması haziran sonu itibarıyla, geçen yılın toplam rakamına yaklaşarak 24,8 tona ulaştı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Kaçakçılıkla mücadele Bakanlık olarak üzerinde önemle durduğumuz alanlardan biri. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız artarak devam edecek, kaçakçılığa göz açtırmayacağız”

- "Reyting kuruluşları tamamen bir objektivite merkezi gibi konumlandırılmamalı. Bunlar, ekonomi politiğe dahil kuruluşlar. Kararlarının kesinlikle jeopolitik, politik, ekonomik koşullar ve trendlerle ilişkileri vardır."

- İmalathanesinde tek başına ürettiği eserlerin çoğunu yurt dışına satan Acar, yılbaşından sonra mesleği bırakmayı düşünüyor

- Ali Rıza Acar:

- "Ney, zurna, kaval gibi nefesli aletlerin ustasıyım. Beni babam nasıl yetiştirdiyse çocuklarımın da ben öldükten sonra bu işi yapmasını çok isterim"

- "Yaptığım aletleri işlerden dolayı başımı kaldırıp öğrenmek nasip olmadı. Tabii ki bir iki parça çalmak isterdim ama hiç zamanım yok. Bu zamana kadar gece gündüz çalıştım. Çalmayı bilseydim eğer önce kendim çalar, akorduna vesaire bakardım"

(Murat Paksoy/İstanbul)

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