GÜNDEM / 25 Aralık 2018

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile görüşecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul edecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik, Belediye Başkanlığı, Orhangazi ve Osmangazi türbeleri ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret edecek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.

- Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturmayla kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdirdiği iddia edilen eski hakim tutuksuz sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - ''(Sinema ve dizi sektörüne destek içeren yasa teklifi) Yasadan sonra daha kaliteli filmler, prodüksiyonlar seyredeceğiz. Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız'' - ''Düzenleme konusunda sektörde yüzde 90 mutabakat var. Bütün sektör tarafından heyecanla bekleniyor''

2- "Teşviklerin 2019'da da mutlaka devam etmesi gerek"

- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:

- "Teşviklerin 2019'da da mutlaka devam etmesi gerek çünkü bu bir süreç. Yazlık kışlık sezonda nasıl kıyafet düzenlemesi yapıyorsak, ekonominin bu tarz dalgalanmalarında da mutlaka düzenleme yapmamız lazım"

- "Yılı yüzde 3'ün üzerinde bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum. 2019 için baktığımız zaman büyümede ilk yarıda belki yavaşlama görebiliriz ancak yılın tamamını yüzde 2-3'lük bir rakamla tamamlayacağımızı, enflasyonun da kısmen düşerek yüzde 15 civarında oluşacağını tahmin ediyorum"

- "Türkiye jeopolitik olarak öyle bir noktada ki hiçbir yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin kesilmesi söz konusu değil. Dünyada hangi yatırımcı ne üretirse üretsin, Türkiye ve yakın coğrafyasında pazarı var ama yatırım zemininin daha iyi sağlanması lazım. Yabancı yatırımlar açısından 2019'un 2018'den daha iyi olacağını düşünüyorum"

- "Türkiye'nin üzerine düşen görev, kendi ekonomisini korumaya yönelik tedbirleri almaktan hiçbir zaman kaçınmamalıdır. ABD bile böyle bir tutum takınırken, bizim pazarımızı ithal ürünlere açmaktan çok ciddi şekilde kaçınmamız lazım"