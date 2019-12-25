GÜNDEM / 25 Aralık 2019

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

6- TÜİK, 2018 yılı tıbbi atık istatistiklerini, yenilik araştırması sonuçlarını ve bu yılın aralık ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı ile Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezleri ve Eğitim Projesi Protokolü'nün imza törenine katılacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

- "Ankara Şehir Hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 2 milyonun üzerinde hastaya bakıldı. Günde şu an 500'e yakın, ayda ise 14 bine yakın ameliyat yapılıyor. Günlük 17 bin poliklinik kapasitesine ulaşıldı"

- "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finasal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz"

- YEP'te 2020 için enflasyonun yüzde 8,5 ve büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenirken, TCMB'nin aralık ayı tahmininde söz konusu beklentiler sırasıyla yüzde 10,07 ve yüzde 3,2 düzeyinde bulunuyor

- Bu yıl ekonomik göstergelerde YEP'te belirtilen hedeflere yakın bir tablonun oluştuğu dikkati çekerken, bu durum söz konusu programda 2020 için çizilen çerçeveye dair güveni artırdı

- Yılın sonuna yaklaşılırken dışarıda Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin risk algısını yatıştıran gelişmeler yaşanması ve yerelde ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerinin makro ekonomik göstergelere yansıması, 2020'de ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağı beklentilerini artırıyor

- "Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak vatandaşımızın ameliyatlarını yapmıyor noktasında asla olmadık"

- TCMB'nin 2019'daki seri faiz indirimlerine ara vererek bekle-gör politikasını benimseyebileceği konuşulsa da ekonomistler 2020'de politika faizinde 150-300 baz puan daha azaltım bekliyor

- Türkiye'ye dair beklentilerinde son yıllarda olduğu gibi 2019'da da önemli revizyon yapan uluslararası kurumların tahmin güvenilirliği sorgulanırken, IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyüyeceği görüşünde birleşmesi dikkati çekti

(Bekir Gürdamar-Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Ürettiği F1 simülatörleri 27 ülkeye ihraç ediyor

- Konyalı iş adamı Mevlüt Alyaz, F1 pilotlarının eğitiminde kullanılan ve gerçeğine uygun tasarlanan üç boyutlu simülatörlü Formula 1'i 27 ülkeye ihraç ediyor

- Simülatör, yarış pisti, yolları, durakları, yol haritası, izleyici trübinleri ve lastik sesleri ile sürücüsüne F1 deneyimi yaşatıyor

- İş adamı Alyaz:

- "Yaptığımız simülatörler birebir boyutlarda farklı modeller içeriyor. Sadece Formula 1 ve ralli simülatörü değil 2015'ten itibaren uçak ve roller coster (hız treni) simülatörlerini de üretimimize katarak ürün yelpazemizi genişlettik"

(Taner Aydın/Konya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

