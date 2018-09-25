GÜNDEM / 25 Eylül 2018

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarında iş birliği protokolü imza törenine katılacaklar.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarının yanı sıra İmam Buhari, İmam Maturudi ve Emir Timur türbeleri ile Registan Meydanı'nı ziyaret edecek ve Semerkant Valisi Erkincan Turdimov'un onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında BM Genel Kuruluna hitap edecek, ardından Yunanistan, Mozambik, Slovenya ve Venezuela liderleri ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında yapılacak Tarım Kart imza törenine katılacak.

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Erzurum/18.30)

ÖZEL HABER

1- 7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

- Kayseri'de ilk kez bir çobanının ihbarıyla bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, özel bir yöntem olan "alçı ceket" ile korunarak laboratuvar araştırmaları için bilim merkezine nakledildi

- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan:

- "Dikkatli olmazsak, görmüş olduğunuz tetkikleri uygulamazsak hiçbir anlamı kalmıyor. Onun için çok dikkatli ve titiz bir şekilde fosillerimizi naklettik"

- "Fosilleri 'alçı ceket' ile koruduk. Fosilin bütünlüğü bozulmasın diye kenarlarına metal destekler sağladık. Bugün taşımış olduğumuz yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki şimdiye kadar bizim bildiğimiz bu tamlık ve bu korunma durumuyla elde edilmiş başka bir örnek yok"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)

2- Yargıtay figüranları işçi saydı

- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, figüranların hizmet akdi kapsamında çalışan işçi olduğuna karar vererek bir televizyon dizisinde padişah muhafızı rolünde oynayan figüranın çekimler sırasında attan düşerek yaralanmasını iş kazası kabul etti