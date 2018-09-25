GÜNDEM / 25 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında BM Genel Kuruluna hitap edecek, ardından Yunanistan, Mozambik, Slovenya ve Venezuela liderleri ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarının yanı sıra İmam Buhari, İmam Maturudi ve Emir Timur türbeleri ile Registan Meydanı'nı ziyaret edecek ve Semerkant Valisi Erkincan Turdimov'un onuruna vereceği resepsiyona katılacak.
(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarında iş birliği protokolü imza törenine katılacaklar.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında yapılacak Tarım Kart imza törenine katılacak.
- Bakan Turhan, Singapur Milli Günü'ne iştirak edecek.
(Ankara/13.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, 2017 yılı girişim özeliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini ihraç edecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında liderler Genel Kurula hitap edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temas ve görüşmeler gerçekleştirecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Türkiye tarafından düzenlenecek "Afrika'da Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konulu etkinlikte konuşacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı davasının görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kayseri/09.30)
3- HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, Kayseri'de kamu görevlisine iftira suçundan yargılanmalarına 12. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kayseri/10.00)
4- FETÖ davaları
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
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- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
5- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Şerif Gören’in Sinema Hafızası" konulu söyleşi ve "25. Yıl Gala Gecesi" gerçekleştirilecek.
(Adana/19.00/20.00)
2- Halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 6. yılı dolayısıyla Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde özel bir programla anılacak.
(İstanbul/20.30)
3- Bangladeş Resim Sergisi, İzmir Resim ve Heykel Müzesinde açılacak.
(İzmir/18.00)
SPOR
1- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'da gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor.
- Türkiye, B Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/13.30)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 14 maçla başlayacak.
- Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2. Lig temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk edecek
(Erzurum/18.30)
ÖZEL HABER
1- 7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı
- Kayseri'de ilk kez bir çobanının ihbarıyla bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, özel bir yöntem olan "alçı ceket" ile korunarak laboratuvar araştırmaları için bilim merkezine nakledildi
- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan:
- "Dikkatli olmazsak, görmüş olduğunuz tetkikleri uygulamazsak hiçbir anlamı kalmıyor. Onun için çok dikkatli ve titiz bir şekilde fosillerimizi naklettik"
- "Fosilleri 'alçı ceket' ile koruduk. Fosilin bütünlüğü bozulmasın diye kenarlarına metal destekler sağladık. Bugün taşımış olduğumuz yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki şimdiye kadar bizim bildiğimiz bu tamlık ve bu korunma durumuyla elde edilmiş başka bir örnek yok"
(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)
2- Yargıtay figüranları işçi saydı
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, figüranların hizmet akdi kapsamında çalışan işçi olduğuna karar vererek bir televizyon dizisinde padişah muhafızı rolünde oynayan figüranın çekimler sırasında attan düşerek yaralanmasını iş kazası kabul etti
- Kurul, figüranın açtığı maddi tazminat davasında, İstanbul 3. İş Mahkemesinin "figüran ile yapımcı firma arasındaki sözleşmenin iş değil eser sözleşmesi olduğu, bu nedenle davanın iş mahkemesinde görülemeyeceği" gerekçesiyle verdiği görevsizlik kararını bozdu
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu:
- "Figüran oyuncuların sosyal güvenlik hukuku bakımından sigortalılıkları değerlendirildiğinde kanun koyucunun da figüran oyuncuları hizmet akdi kapsamına alarak işçi kabul ettiği anlaşılmaktadır"
- "Yönetmenin talimatlarıyla sıkı sıkıya bağlı ve tek görevi figüran oyuncu olarak belli sahnelerde rol almak olan, kendine ait bir iş organizasyonu da bulunmayan davacıyı eser sözleşmesi kapsamına almak hukuka uygun değildir"
(Aylin Sırıklı Dal/Ferdi Türkten-Ankara)
3- "Akıllı Böcek"le çocukların algoritma becerileri gelişecek
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan "BigBang" takımı, "Akıllı Böcek" ismini verdikleri robotla ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların algoritma kurma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor
- TEKNOFEST'e "Akıllı Böcek"le katılarak "İnsanlık Yararına Teknoloji" yarışmasında "Üniversiteler" kategorisinde birincilik kazanan ekip, ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı
- Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse:
- "Burada elektronik haberleşme, makine programı, yazılım, kodlama ve tasarımla ilgili değişik disiplinden arkadaşımız bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir proje bulunuyor. Akıllı Böcek, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılabilecek. Çocukların algoritma kurma becerilerini küçük yaştan itibaren geliştirmelerini sağlayacak bir robottur"
- Öğrencilerden Emre Karabakla:
- "Bu, geliştirildiği takdirde yazılım ve kodlamada dışa bağımlılığı yok edebiliriz"
(Murat Paksoy / İstanbul)
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