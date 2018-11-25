GÜNDEM / 25 Kasım 2018

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

1- 4 trilyon dolarlık sektör fuarına "HAK" damga vuracak - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Dünyanın en büyük ve etkili 'helal fuarı' olma özelliğini taşıyan İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'ya bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak" - "Kısa süre önce faaliyete geçen Helal Akreditasyon Kurumu da bu fuar vesilesiyle ilk defa küresel çapta vitrine çıkacak" - "Vereceği akreditasyon karşılığında ülkeye döviz kazandırmayı, ihracatın önündeki belge engelini kaldırmayı amaçlayan HAK, 4 trilyon dolarlık helal pazarında akreditasyon hizmetinde merkez ve lider konumda olmayı amaçlıyor"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Yollarda karla mücadeleye sıkı takip

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Karayolları Genel Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi'nde, Türkiye genelindeki 67 bin 898 kilometrelik yol ağı, kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor"

- "Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 289 özel maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve deneyimli yaklaşık 600 personel görev yapacak"

- "Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Fail, "robot resim" yerine "moleküler resim"le belirlenecek

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nce yürütülen projeyle artık failler "robot resim" yerine, DNA örneğinden tespit edilen saç, göz ve ten renginden oluşan "moleküler resim"le belirlenecek

- ABD ve Hollanda ile birkaç Avrupa ülkesinde failin tespitinde kullanılan "moleküler resim", projenin bir yıl sonra tamamlanmasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nde de çizilebilecek

- Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu:

- "Olay yerinden alınan biyolojik lekeden, kişinin göz, saç ve ten rengini belirleyen bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmada, ekibin bir bölümü kişinin yanak iç kısmından biyolojik örnek alıp fotoğrafını çekiyor, diğer bölümü ise kişinin göz ve saç rengini bilmeden DNA'sını çalışıyor ve sahibinin saç, göz ve ten rengini ortaya çıkarıyor. Verilerimizi karşılaştırdığımızda yüzde 90'lara varan uyuşma söz konusu"

- "Bu bilinmeyen bir olayın failinin artık görgü tanıklarının beyanlarıyla çizilen robot resimler yerine moleküler resimleriyle aranması anlamına geliyor. Yani DNA özelliklerinden yararlanarak elde edilen verilerle moleküler resim çizilecek ve şüpheliye ulaşılacak"

(Hanife Sevinç/İstanbul)

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