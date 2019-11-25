GÜNDEM / 25 Kasım 2019

- "Amacımız her bir kadın için bir anıt oluşturmak. Topluma bütün bu cinayetlerin bireysel sorumluluğumuz olduğunu, şiddetin çok yakınımızda olduğunu hatırlatmak istiyoruz"

(Tansel Parlak/İstanbul)

3- Kapadokya'daki "kayadan oyma yer altı müzesi"nde sona yaklaşıldı

- Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da volkanik tüf kayalar oyularak yer altına inşa edilen müzede çalışmalar sürüyor

- Milyonlarca yıllık fosiller, etnografik ve tematik eserlerin teşhir edileceği müzenin gelecek yıl yaz aylarında ziyarete açılması planlanıyor

- Müzenin yapımından sorumlu firmanın yetkilisi Baran Kızılkaya:

- "Burası, dünyada ilk olacak nitelikte bir müze. Hem yer altında olması hem de üzerinde endemik bitki yetişmesi açısından bir benzeri olmayan çok özel bir yer. Buraya giren herkesin o dönemlerdeki tarihi anları yaşamalarını istiyoruz. Bu yüzden teknolojiden uzak mekanik tarzda hazırlanan bir müze olması için çalışıyoruz"

(Behçet Alkan/Nevşehir)

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