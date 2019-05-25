GÜNDEM / 25 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesince düzenlenecek meydan iftarına iştirak edecek.
(İstanbul/20.24) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri programına katılacak.
(İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi iftarına iştirak edecek.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- İYİ Parti Tüzük Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kapalı oturumla yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “1915 Çanakkale Köprüsü – Anadolu Yakası Keson İndirme Töreni”ne iştirak edecek.
(Çanakkale/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katılacak.
(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.
(Ankara)
3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek organizasyonla bu başarısını taraftarıyla kutlayacak.
(İstanbul/19.05) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftasına Atiker Konyaspor-Akhisarspor maçıyla devam edilecek.
(Konya/19.00) (Fotoğraflı)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Banvit-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
(Gaziantep/15.15/Balıkesir/16.30) (Fotoğraflı)
4- Okçulukta Dünya Kupası 3. ayak yarışmaları Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam ediyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
5- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer alacağı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde başlayacak.
ÖZEL HABER
1- İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
- İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli yüz tanıma sisteminin başta finansal güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda yaygınlaşması hedefleniyor
- İTÜ Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül
- "ArtGe Teknoloji üzerinden FaceCapt adıyla tescillenen ürünümüzde, öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Yerli yazılım için yeni test altyapısı
- STM tarafından kurulan ITSEF Laboratuvarı, Türkiye 4'üncü, dünyada ise 64’üncü Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başladı
- Yazılım ürünleri için test ve değerlendirme hizmeti verilen laboratuvarda, ilerleyen dönemde donanım ürünlerinin test edilmesi de planlanıyor
- Yurt içinde geliştirilmiş yerli ve milli bir siber güvenlik ürünün sertifikasyon sürecine başlanırken, 10 aylık çalışmayla ilk sertifikanın verilmesi hedefleniyor
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- Zihinsel engelliler için ilk defa mesleki yeterlilikler belirleniyor
- Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından zihinsel engelli ve otizmli bireylerin istihdamını artırmak, kazandıkları mesleki becerilerin belgelendirilmesini sağlamak amacıyla ilk kez mesleki yeterlilikler belirleniyor
- Bugüne kadar konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında 6 mesleki yeterlilik onaylanırken Bakanlık 6 yeni alan için de mesleki yeterlilik hazırlama sürecini tamamladı
- Onaylanmak üzere MYK'ye iletilen alanlar arasında makyaj elemanı yardımcısı, saç şekillendirme elemanı yardımcısı, bagaj görevlisi yardımcısı, yiyecek servisi elemanı yardımcısı ve arşivleyici yardımcısı yer alıyor
- Toplam 12 alanın onaylanmasıyla zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okullarda veya kendi çabalarıyla kazandıkları becerilerini tescilleme ve işverenlere o alandaki çalışabilirliklerini ispatlama şansı bulacak
(Burcu Çalık/Ankara)
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