GÜNDEM / 25 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katılacak. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidecek. (İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesince düzenlenecek meydan iftarına iştirak edecek. (İstanbul/20.24) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri programına katılacak. (İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi iftarına iştirak edecek. (Bursa/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- İYİ Parti Tüzük Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kapalı oturumla yapılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “1915 Çanakkale Köprüsü – Anadolu Yakası Keson İndirme Töreni”ne iştirak edecek. (Çanakkale/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katılacak. (İstanbul/20.15) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor. (Ankara) 3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek organizasyonla bu başarısını taraftarıyla kutlayacak. (İstanbul/19.05) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftasına Atiker Konyaspor-Akhisarspor maçıyla devam edilecek. (Konya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Banvit-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. (Gaziantep/15.15/Balıkesir/16.30) (Fotoğraflı) 4- Okçulukta Dünya Kupası 3. ayak yarışmaları Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam ediyor. (Fotoğraflı - Görüntülü) 5- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer alacağı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde başlayacak. ÖZEL HABER 1- İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli yüz tanıma sisteminin başta finansal güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda yaygınlaşması hedefleniyor - İTÜ Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül - "ArtGe Teknoloji üzerinden FaceCapt adıyla tescillenen ürünümüzde, öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak" (Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Yerli yazılım için yeni test altyapısı - STM tarafından kurulan ITSEF Laboratuvarı, Türkiye 4'üncü, dünyada ise 64’üncü Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başladı - Yazılım ürünleri için test ve değerlendirme hizmeti verilen laboratuvarda, ilerleyen dönemde donanım ürünlerinin test edilmesi de planlanıyor - Yurt içinde geliştirilmiş yerli ve milli bir siber güvenlik ürünün sertifikasyon sürecine başlanırken, 10 aylık çalışmayla ilk sertifikanın verilmesi hedefleniyor (Göksel Yıldırım/Ankara) 3- Zihinsel engelliler için ilk defa mesleki yeterlilikler belirleniyor - Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından zihinsel engelli ve otizmli bireylerin istihdamını artırmak, kazandıkları mesleki becerilerin belgelendirilmesini sağlamak amacıyla ilk kez mesleki yeterlilikler belirleniyor - Bugüne kadar konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında 6 mesleki yeterlilik onaylanırken Bakanlık 6 yeni alan için de mesleki yeterlilik hazırlama sürecini tamamladı