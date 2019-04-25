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GÜNDEM / 25 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Anayasa Mahkemesi 57 yaşında

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek Mahkemenin vereceği akşam yemeğine onur konuğu olarak iştirak edecek.

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlecek "Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi" konulu sempozyumun açılışına katılacak.

(Ankara10.30/20.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, güven mektubu sunacak Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Arjantin Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/15.30/16.15/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, The Green Park Otel'de Öz Orman-İş Sendikası Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 12. toplantı ikili ve üçlü görüşmelerle başlayacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/20.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta teklerde 2. tur, çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Çekici ihracatında yeni rekor sinyali

- Geçen yıl 914 milyon dolarlık dış satımla tüm zamanların ihracat rekorunu kıran Türk çekici sektörü, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış yakaladı
- Bu yılın 3 aylık döneminde 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör, en fazla ihracatı Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İspanya'ya yaptı
- Çekici ihracatının yaklaşık üçte biri Almanya'ya gerçekleştirildi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

2- "Kültür turizmi hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor"

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:
- "Kültür turizmi hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. 9 günlük bayram tatili de bu yükselişe biraz daha ivme kazandıracaktır"
- "Biz bu yıl Göbeklitepe ekseninde Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin için 1 milyon turiste ulaşmayı bekliyoruz"

(Mehmet Fatih Aslan / Şanlıurfa)

3- İmmünoterapi, kanserde tedavi başarısını artırıyor

- Kişinin bağışıklık sistemi etkin hale getirilerek kanserli hücrelerin yok edilmesine olanak sağlayan "immünoterapi" ajanları ile metastatik kanserlerde uzun süreli yaşam mümkün olabiliyor
- Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap:
- "Klinik pratikte immünoterapi ajanları ile metastatik evrede olup çok ciddi tedavi başarısı elde edilen hastalar var. Bu sayede uzun süreli yaşam, hatta bazı hastalar için kür sağlamak mümkün olabilir"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

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GÜNDEM / 25 Nisan 2019

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