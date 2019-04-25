GÜNDEM / 25 Nisan 2019

2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, güven mektubu sunacak Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Arjantin Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Geçen yıl 914 milyon dolarlık dış satımla tüm zamanların ihracat rekorunu kıran Türk çekici sektörü, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış yakaladı - Bu yılın 3 aylık döneminde 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör, en fazla ihracatı Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İspanya'ya yaptı - Çekici ihracatının yaklaşık üçte biri Almanya'ya gerçekleştirildi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

2- "Kültür turizmi hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor"

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Kültür turizmi hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. 9 günlük bayram tatili de bu yükselişe biraz daha ivme kazandıracaktır"

- "Biz bu yıl Göbeklitepe ekseninde Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin için 1 milyon turiste ulaşmayı bekliyoruz"

(Mehmet Fatih Aslan / Şanlıurfa)

3- İmmünoterapi, kanserde tedavi başarısını artırıyor

- Kişinin bağışıklık sistemi etkin hale getirilerek kanserli hücrelerin yok edilmesine olanak sağlayan "immünoterapi" ajanları ile metastatik kanserlerde uzun süreli yaşam mümkün olabiliyor

- Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap:

- "Klinik pratikte immünoterapi ajanları ile metastatik evrede olup çok ciddi tedavi başarısı elde edilen hastalar var. Bu sayede uzun süreli yaşam, hatta bazı hastalar için kür sağlamak mümkün olabilir"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

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