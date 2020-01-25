GÜNDEM / 25 Ocak 2020

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

- "Son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmi temaslar sonucunda Cezayir'de önümüzdeki dönemlerde farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğimizi düşünüyoruz"

- Cezayir, Gambiya ve Senegal ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla Erdoğan'ın ziyareti sırasında iş forumları düzenlenecek

- DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç:

- "Gambiya'nın başlıca ithal ettiği pirinç, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, binek otomobiller, çimento ve kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları gibi ürünler baz alındığında Türk iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum"

- DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin:

- "Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip bir ülke"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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