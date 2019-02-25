GÜNDEM / 25 Şubat 2019

1- Turistler "Doğu Ekspresi" keyfini "turizm treni"nde yaşayacak - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" - "Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur" - "Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çokta beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmemiz, lazım ve yapacağız da"

- Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 715 teröristi etkisiz hale getirdi - Bu süre içerisinde terör örgütünden kaçan 18 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, terör soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 547 şüpheliden 160'ı adli makamlarca tutuklandı - Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan sözde "üst düzey" sorumlular "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden ile "gri" kategoride aranan "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir, "Hamza" kod adlı "Ahmet Taşçı ve Sabri Kartal da bulunuyor - Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Çok şükür bir huzur ve güven ortamı var. Artık ilimiz güzelliklerle anılıyor. Toplumumuzu, bizleri üzecek çok şükür terör olayı ya da güvenlik olayı meydana gelmiyor"

3- TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI - Türk köftesini yurt dışına taşıyor

- Bir asırlık lezzetini yurt dışına da taşıyarak Türk köftesini dünyaya tanıtan 1920 Sultanahmet Köftecisi'nin (Tarihi Sultanahmet Köftecisi-Selim Usta) yeni nesil temsilcileri, aile gelenekleri ve kurumsallığı harmanlayarak şirketi büyütmeye devam ediyor

- Sultanahmet Köftecisi üçüncü kuşak temsilcisi Mehmet Tezçakın:

- "Üç kuşak her zaman bir arada çalışarak beşinci kuşağa geldik. İşçilerimiz de, müşterilerimiz de üç kuşak oldu. Çalışanlar çocuklarını da buraya getirdiler, onları da aile ferdi olarak gördük ve bu başarıyı elde ettik"

- Sultanahmet Köftecisi dördüncü kuşak temsilcisi Mert Tezçakın:

- "Köfte, Türk mutfağının çok özgün bir ürünü. Bunu yurt dışında tanıtmak bir yerde bizim görevimiz. Şu an yurt dışında 6 şubemiz var. 7'nci şubemizi de yakında açacağız. Yurt dışı yapılanmamızı, daha da büyüyerek, devam ettirmek istiyoruz"

- "ABD'den ciddi bir talep var. Orada şirketi kurduk, doğru zamanı bekliyoruz. Almanya, Hollanda, Fransa'dan da önemli talep var. İlerleyen senelerde bulunduğumuz ülke sayısını artırmak istiyoruz"

- "Şirketi satmayı hiç düşünmedik. Çünkü bu bize miras olarak bırakıldı. Biz de çocuklarımıza miras olarak bırakmayı düşünüyoruz"

- "Köftede çalışan ustalarımız 35-40 senedir bizimle çalışıyor. Aynı lezzeti korumanın önemli bir noktası da burada. Asırlık şirketin devamını sağlamakta en önemli şey işin başında kalmak"

(Eda Topcu/İstanbul)

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