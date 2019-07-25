GÜNDEM / 25 Temmuz 2019

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Muhammed'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- TCMB, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

3- Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Valloire arasındaki 18. etap yarışıyla devam ediyor.

4- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'da devam ediyor.

(Bakü) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri

- TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun:

- "Demir yollarının devlet politikası haline dönüştürülmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladı ve bakanlarımız da bunu titiz şekilde sürdürmektedir. Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz"

- "Kara yolu taşımacılığında akaryakıt konularında dışa bağlı olduğumuz için ülkemize belli maliyeti var. Demir yollarının elektrikli hale gelmesi ve artmasıyla artık tren vagonlarıyla yapılan yük taşımacılığı maliyeti daha da düşürmektedir. Bu da sanayicimizin ürettiği malların daha ucuz maliyetle taşınması demektir"

(İlhami Erkılıç/Erzurum)

2- Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu - Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

- "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu"

- "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz"