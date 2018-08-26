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GÜNDEM / 26 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere katılacak.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt'te gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na iştirak edecek.

(Bitlis/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Konya/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. haftaya Gençlerbirliği-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor, Adanaspor-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Manisa/Adana/21.45) (Fotoğraflı)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

(Spa-Francorchamps/16.10)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Northamptonshire/15.00)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir"

- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener:

- "Biz Marmara'da deprem beklerken Türkiye'nin başka bir yerinde 7'nin üstünde deprem olursa şaşırmamamız lazım. Erzincan'ın doğusunda Yedisu bölgesi var. Yedisu fayında uzun yıllardır deprem olmuyor. Ovacık fayı da suskun. Türkiye'de birçok yerde deprem olma olasılığı var"

- "Marmara için 5-7 saniye önce deprem uyarısı alabiliyoruz. Kritik sanayi tesisleri, petrol üretim tesisleri, santraller, bu sistemi kullanabilir. Deprem olmadan yapacağımız bir birimlik harcama, deprem olduktan sonra harcayacağımız 100 birimi karşılayacak belki de. Bu yönde düşünüp aksiyon almakta fayda var"

- "Marmara'da Uzakdoğu'daki gibi bir tsunami beklemiyoruz. Dalga boyu 2 metre kadar olacaktır ama Marmara üzerinde depremden kaynaklanan zararlar, can ve mal kayıpları, tsunamiyle mukayese edilemeyecek kadar fazla olacak"

(Hanife Sevinç/İstanbul)

2- "Amerika, uluslararası yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalışıyor"

- Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mustafa Çınar:

- "Amerika, hem uluslararası piyasaların hem Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalışıyor"

- "Türkiye, son zamanlarda dünya siyasetindeki yükselişinin ve yeniden tam bağımsızlık sürecinde emin adımlar atmasının neticesi olarak birtakım engellemelere maruz bırakılıyor. Bunu hepimiz görüyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

3- Lüks otomobil satışları hız kesti

- Lüks ve ultra lüks otomobil satışları, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 11 bin 157'ye geriledi

- Ultra lüks segmentte pazar yüzde 2,7, lüks segmentte yüzde 15,7 daraldı

(Murat Birinci/İstanbul)

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