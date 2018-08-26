GÜNDEM / 26 Ağustos 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Spa-Francorchamps/16.10)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Northamptonshire/15.00)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir"

- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener:

- "Biz Marmara'da deprem beklerken Türkiye'nin başka bir yerinde 7'nin üstünde deprem olursa şaşırmamamız lazım. Erzincan'ın doğusunda Yedisu bölgesi var. Yedisu fayında uzun yıllardır deprem olmuyor. Ovacık fayı da suskun. Türkiye'de birçok yerde deprem olma olasılığı var"

- "Marmara için 5-7 saniye önce deprem uyarısı alabiliyoruz. Kritik sanayi tesisleri, petrol üretim tesisleri, santraller, bu sistemi kullanabilir. Deprem olmadan yapacağımız bir birimlik harcama, deprem olduktan sonra harcayacağımız 100 birimi karşılayacak belki de. Bu yönde düşünüp aksiyon almakta fayda var"

- "Marmara'da Uzakdoğu'daki gibi bir tsunami beklemiyoruz. Dalga boyu 2 metre kadar olacaktır ama Marmara üzerinde depremden kaynaklanan zararlar, can ve mal kayıpları, tsunamiyle mukayese edilemeyecek kadar fazla olacak"