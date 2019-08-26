GÜNDEM / 26 Ağustos 2019

2- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için sözleşme imzalayacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılacak Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılacak ve Ahlat ilçesini ziyaret edecek.

- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki dördüncü gün maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Sırbistan karşılaşacak.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Geçen yıl Türkiye'ye tatil için gelen 2,8 milyon Avrupalı Türk'ün kişi başı ortalama harcaması bin 175 avro ile Alman turistleri ikiye katladı

- Para politikası anlamında kelimeler, piyasalara geleceğe ilişkin olabildiğince geniş bir perspektif sağlayarak, aşağı ve yukarı yönlü risklerin minimum hasarla atlatılmasının temel ögesi haline geldi

- Son dönemde Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları sözlü yönlendirmeyi etkin bir para politikası aracı olarak kullanıyor

7- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçında İspanya ile karşılaşacak.

- Avrupa'da yaşayan her iki Türk'ten birisi geçen yıl tatil için anavatanını tercih etti

- Avrupalı Türklerin geçen yıl yaptığı toplam harcama ise yaklaşık 3,3 milyar avro düzeyinde gerçekleşti

(Abdulselam Durdak / İstanbul)

3- GRAFİKLİ- İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi

- Ecdat yadigarı eserleri geleceğe taşımayı amaçlayan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 2009'dan bu yana Süleymaniye, Nusretiye, Fatih, Şehzadebaşı, Pertevniyal Valide Sultan gibi selatin camilerinin de aralarında olduğu 101 tarihi yapının restorasyon çalışmasını tamamladı

- Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Eminönü Yeni Cami, Teşvikiye Camisi ve Mercan Ağa Camisi'nin de aralarında bulunduğu 34 eserin restorasyonu devam ediyor

- İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı:

- "Son 10 yıl içerisinde projelendirme ve uygulama olmak üzere 222 çalışmamız oldu. Bunların toplam bedeli 509 milyon lira civarında. Şu anda da yine İstanbul ve Tekirdağ'da 63 uygulama ve restorasyon işi yürütüyoruz. Bunların da sözleşme bedelleri 300 milyon lira civarındadır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

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