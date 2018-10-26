GÜNDEM / 26 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden foto muhabiri Ara Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferansa katılacak.
(İstanbul/14.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türk-Alman Enerji Forumu'na iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bakanlıkta görüşecek.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valiliğini ziyaret edecek, zeytin hasadına katılacak, mobilyacılar fuarını gezecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.
(Hatay/16.10-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi açıklanacak.
(Ankara/10.00)
5- TÜİK, 2018 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıklayacak, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile ara bölgede bir araya gelecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nin açılış programı yapılacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Federasyonunun Gayrettepe Mahallesi'ndeki tesisinin açılış programına katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın yedinci gününde grekoromen stil 60, 67 ve 87 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.
(Budapeşte/11.30/19.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep, Altay-Denizlispor maçlarıyla başlayacak.
(Afyonkarahisar/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Banvit'i ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
7- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.
ÖZEL HABER
1- "Terörle mücadelede her taşın altına bakılıyor"
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
- "24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi"
- "Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakıldı, bakılmaya devam ediliyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız ve ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"
- "Geldiğimiz noktada teröristlerin harekat sahası, manevra mesafesi kısıtlandı. Konuşmaları, görüşmeleri, kış tertiplenmeleri, yemeleri, içmeleri her bakımdan kısıtlandı"
- "Teröristlerin bir yerden bir yere intikalleri çok zor oluyor. Silah, yiyecek, ilaç götürmeleri ve personel aktarmaları, bunların hepsi çok ciddi şekilde karadan ve havadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin baskısı altında"
- "Her yeni İHA yeniliklerle imal ediliyor, Silahlı Kuvvetler safına katılıyor. Jandarmamız ve polisler kullanıyor. Önümüzdeki günlerde sayının giderek artacağını ve ihraç dahil tüm dost ve müttefik ülkelerin de bizim sağladığımız imkandan yararlanacağını görüyoruz"
(Muhammed Boztepe/Ankara)
2- Yerli tıbbi cihaz üretimiyle ekonomiye 6 milyar liralık katkı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
- "Ülkemizde tıbbi cihaz harcamalarının yaklaşık yüzde 85'i ithal ürünlere yapılmaktadır"
- "Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak"
- "Artık kendi ilacını geliştirmek isteyen Türkiye için de 'startup' uygun bir modeldir. Bu modelde araştırma-geliştirme için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan şirketlerde geçecek"
- "Söz konusu süreçte lisans üstü öğrencileri çalışacak, tezlerini hazırlayacak ve bilgi birikimi oluşacak. Bundan sonraki adım ise yerli ilaç sanayimizi bu şirketlere yatırım yapmaya teşvik etmek olacak"
(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)
3- "Asrın Projesi" Marmaray'da taşınan yolcu sayısı 295 milyonu aştı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren 'Asrın Projesi' Marmaray ile bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcu, güven ve konforla kıtalar arasını dört dakikada geçti"
- "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen YHT'leri kullanan yolcu sayısı da 43 milyonu aştı"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
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