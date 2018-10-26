GÜNDEM / 26 Ekim 2018

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bakanlıkta görüşecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valiliğini ziyaret edecek, zeytin hasadına katılacak, mobilyacılar fuarını gezecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

- Şampiyonanın yedinci gününde grekoromen stil 60, 67 ve 87 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

- "Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakıldı, bakılmaya devam ediliyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız ve ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"

- "Teröristlerin bir yerden bir yere intikalleri çok zor oluyor. Silah, yiyecek, ilaç götürmeleri ve personel aktarmaları, bunların hepsi çok ciddi şekilde karadan ve havadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin baskısı altında"

- "Her yeni İHA yeniliklerle imal ediliyor, Silahlı Kuvvetler safına katılıyor. Jandarmamız ve polisler kullanıyor. Önümüzdeki günlerde sayının giderek artacağını ve ihraç dahil tüm dost ve müttefik ülkelerin de bizim sağladığımız imkandan yararlanacağını görüyoruz"

(Muhammed Boztepe/Ankara)

2- Yerli tıbbi cihaz üretimiyle ekonomiye 6 milyar liralık katkı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Ülkemizde tıbbi cihaz harcamalarının yaklaşık yüzde 85'i ithal ürünlere yapılmaktadır"

- "Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak"

- "Artık kendi ilacını geliştirmek isteyen Türkiye için de 'startup' uygun bir modeldir. Bu modelde araştırma-geliştirme için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan şirketlerde geçecek"