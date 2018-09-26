GÜNDEM / 26 Eylül 2018

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da Şah-ı Nakşibendi'nin türbesi ile Buhara Emiri'nin Yazlık Sarayı "Sitara-i Mahi Hasa"yı ziyaret edecek ve Buhara Valisi Oktam Barnoyev'in onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşmeler yapacak, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

4- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, FETÖ darbe girişimi davaları kapsamında Ankara 4'üncü, 19'uncu, 20'nci, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası, Muhafız Alayı ve TRT Davası ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Davası duruşmalarını izleyecek ve basın açıklaması yapacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenecek "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" tanıtımına katılacak.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Üç projeyleTürkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak"

- "Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz"

- "Bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak taşınmaz tespit çalışmaları yürütecek, üçer aylık periyotlarla yeni alanlar da belirleyerek vatandaşlarımıza sunacağız"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- GAP'ta yatırımlar katma değere dönüşüyor

- Dünyanın en iddialı kalkınma projeleri arasında yer alan GAP kapsamındaki yatırımların meyvesi, gerek tarımsal alanda gerekse de ihracatta alınıyor