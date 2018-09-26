GÜNDEM / 26 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşmeler yapacak, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da Şah-ı Nakşibendi'nin türbesi ile Buhara Emiri'nin Yazlık Sarayı "Sitara-i Mahi Hasa"yı ziyaret edecek ve Buhara Valisi Oktam Barnoyev'in onuruna vereceği resepsiyona katılacak.
(Buhara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 8. Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenecek "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" tanıtımına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, FETÖ darbe girişimi davaları kapsamında Ankara 4'üncü, 19'uncu, 20'nci, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası, Muhafız Alayı ve TRT Davası ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Davası duruşmalarını izleyecek ve basın açıklaması yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, 2018-2019 zeytin rekolte tahminini açıklayacak, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı ile Buca İlçe Danışma Toplantısına katılacak.
(İzmir/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, 2015-2017 yılları hayat tablolarını yayımlayacak, 2017 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Tanıtım Töreni, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu konferans salonunda yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, çalışma yemeklerine katılacak ve temas gruplarında konuşacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Başkanı Donald Trump, BMGK'deki İran oturumuna başkanlık edecek.
(New York)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 86. Dil Bayramı kutlama töreni düzenlenecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Kırıkkale'de, haklarında dava açılan 13 MKEK personelinin yargılanmasına Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kırıkkale/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Cannes Film Festivali Kısa Filmcilerle Buluşuyor" konulu söyleşi ile sanatçı Yakup Yavru'nun vefatı nedeniyle ertelenen Emek Ödülleri'nin verileceği 25. Yıl Gala Gecesi yapılacak.
(Adana/16.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde "Ölümünün 6. Yılında Neşet Ertaş Anma Programı" düzenlenecek.
(Kırşehir/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde çeyrek finale yükselme eleme müsabakalarıyla sürüyor. Türkiye, Fransa ile karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/19.30)
2- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'da sürüyor.
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- Organizasyonun yedinci gününde Türk sporculardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit tatamiye çıkacak.
(Bakü/09.00/15.00) (Fotoğraflı)
3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura 27 maçla devam edilecek.
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- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Bölgesel Amatör Lig'den Yeni Amasyaspor, MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig temsilcisi Serik Belediyespor, Çaykur Rizespor da TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.
(Amasya/13.00/Ankara/19.00/Rize/20.30) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cebeci Spor Salonu'nda Çekya temsilcisi Dekstone Turi Svitavy'i konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş Mogaz, Süleyman Seba Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
(İstanbul/19.00)
ÖZEL HABER
1- Yerli üretim için 41,7 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
- "Üç projeyleTürkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak"
- "Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz"
- "Bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak taşınmaz tespit çalışmaları yürütecek, üçer aylık periyotlarla yeni alanlar da belirleyerek vatandaşlarımıza sunacağız"
(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)
2- GAP'ta yatırımlar katma değere dönüşüyor
- Dünyanın en iddialı kalkınma projeleri arasında yer alan GAP kapsamındaki yatırımların meyvesi, gerek tarımsal alanda gerekse de ihracatta alınıyor
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil:
- "Bölgenin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 2'den yüzde 6'ya çıkmıştır"
- "Türkiye pamuğunun yüzde 70'ini bölge üretiyor. Bu oran 15 yıl önce yok denecek kadar azdı"
(Rauf Maltaş/Şanlıurfa)
3-Ukraynalı çift ile Hakkarili baba-oğuldan "yaşam nakli"
- Ukraynalı çift ile Hakkarili baba ve oğlu, çapraz karaciğer nakli ile birbirlerine can verdi
- Ayrı dilleri konuşmalarına rağmen aralarındaki diyalogu kısa sürede geliştiren Pavliv ve Önal aileleri, birbirlerini "dost aile" ilan etti
- Çapraz nakille sağlığına kavuşan Mykola Pavliv:
- "Türkiye'ye daha önce iki kez tatile gelmiştim. Bu kez sağlık bulmak için geldik. Türkiye'de sağlığıma kavuştum, bu sebeple memnun ayrılacağım"
(Kaan Bozdoğan/İstanbul)
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