GÜNDEM / 26 Eylül 2019

1- Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu - Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in değiştirilmesinden bu yana geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu - Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için yapılan başvuru sayısı ise 3 bin 859'a ulaştı - Yatırım danışmanlık şirketi Grow in EMEA'nın kurucu ortağı Ali Rıza Babaoğlan: - "(Yeni yönetmelikle son bir yılda) Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı. Programın Türk ekonomisine ciddi fayda sağladığını görüyoruz" - "Başta Müslüman ülkeler ve yakın coğrafyalar olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımla Türk vatandaşlığına geçmek için talep geliyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- GRAFİKLİ - Kuru incir üretimi rekora koşuyor

- Özellikle dış piyasa talebinin hızla arttığı kuru incirde bu sezon hava şartlarının iyi gitmesiyle yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor

- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep:

- "Bu sezon 350 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu hedefi çok rahat yakalayacağımızı umut ediyorum"

- Birliğin Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık:

- "Son 30 yılın en iyi inciri olduğu hem çiftçimiz hem de bölgedeki tüccarlar tarafından ifade ediliyor. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- Nadide kültür öğeleri Milli Kütüphaneye emanet

- Taş plaklardan reklam, film, opera ve bale afişlerine, eski kartpostal ve takvimlerden yağlıboya tablolara, özel gün davetiyelerinden eski TRT yapımlarına kadar birçok materyalin bulunduğu Milli Kütüphane koleksiyonu adeta milli bir arşiv olma özelliği taşıyor

- Milli Kütüphanenin korumasında yer alan kültürel öğeler arasında ilk renkli Türk filmi Halıcı Kız'ın orijinal afişi, gölge oyunu sanatçısı Hayali Ali'nin 280'e yakın tasvirinden oluşan özel koleksiyonu, Pierre Loti'nin İstanbul'dan yazdığı mektuplar da bulunuyor

(Eda Özdener/Ankara)

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