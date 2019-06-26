GÜNDEM / 26 Haziran 2019

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı ile Ankara Otel'deki Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de düzenlenecek törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

- Karar alma mekanizması açısından önem teşkil eden veri geçmişinin doğru ve adil bir şekilde oluşturulması, hemen her sektörde kullanımı artan ve makine öğrenmesine dayanan yapay zeka teknolojilerinin geleceğine yön verecek

- Yapay zeka sistemlerinin doğru verilerle beslenemediğinde ırkçılık ve ayrımcılık gibi birçok soruna yol açtığı bilinirken, bu teknolojinin gelecekte insanlık için büyük bir umut mu yoksa bir tehdit mi olacağı ise hala tartışılıyor

- İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gözde Ünal:

- "Derin öğrenme; nöronlardan esinlenen basit ama çok katmanlı ve geniş yapay sinir ağları modellerine dayanırken, öğrenmeyi algoritmaya girdi olarak sağlanan verilere bakarak yapıyor"

- "Günümüzdeki yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde eğitim verileri önemli bir yer tutmakta. Bu veriler, daha çok Avrupa ve Amerika'dan toplandığı için Afrika gibi yerlerde doğru sonuçlar vermeyebiliyor"

- "Ayrımcılık ve ırkçılık gibi durumların önüne geçmek için yapay zeka algoritmalarının eğitim verilerinin, azınlıkları dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi gerek"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

3- Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

- Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı

- MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:

- "İthalatımızdan net 4 kat daha fazla ihracat yapan bir sektörüz"

- "Dünya pazarından pay almak için iç pazarın daha aktif olması lazım. KDV indiriminin devam etmesini istiyoruz. Yüzde 8 ve kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz"

(Ergün Haktanıyan / Kayseri)

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