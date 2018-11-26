GÜNDEM / 26 Kasım 2018

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı"na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katılacak.

5- Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Erdemli-1 Sığ Deniz Sondaj Töreni'ne iştirak edecek.

- Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

- Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Avrupa elemeleri 2. tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya, 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Ankara Spor Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

- İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında açılan 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

- Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- MEB'in tüm bilişim portalları tek platform altında toplandı

- Milli Eğitim Bakanlığının elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi. Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak

- Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek

- Çalışma ile "2023 Eğitim Vizyonu"nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu

(Selma Kasap/Ankara)

2- Savunmadaki kümelenme ihracatta örnek oldu

- Bünyesinde 140'tan fazla savunma sanayisi firması bulunan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi, ihracat odaklı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı'nda başarılı örnek seçildi

- Atak, Altay, Anka, MİLGEM gibi milli platformlarda sorumluluklar üstlenen TSSK üyeleri, savunma sanayisine yönelik 550'ye yakın aktif Ar-Ge projesi yürütüyor

- Ürünleri 40'tan fazla ülkede kullanılan kümelenme üyeleri, geçen yıl 135 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi