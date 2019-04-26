GÜNDEM / 26 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard ile bir araya gelecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yapacak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşecek.
(Ankara/10.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gazi Üniversitesi İŞKUR artı hizmet noktası açılışına iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.
(Yalova/12.30/13.45/14.30/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hilton Bomonti Otel'de Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ödül törenine iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış törenine katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri duyurulacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, 2018 yılı ölüm nedeni istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kazakistan'daki Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nın ikinci ve son gününde ortak bildiri kabul edilecek.
(Nur Sultan) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.
(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İyilik Ekseninde Aile" temalı Aile Forumu programının açılışına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- KADEM Gençlik Komisyonu 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, Ataşehir'de başlayacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir ile Göztepe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.
- Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşı karşıya gelecek.
(Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30) (Fotoğraflı)
3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası tekler ve çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Aşı ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
- "Aşı ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur"
- "Aşıda yerelleşme için hızla çalışıyoruz. Aşının yurt dışında üretiliyor olması aşı reddindeki gerekçelerden biri. Ancak yerelleşme ile bu olumsuz yaklaşımın da önüne geçilecek"
- "Aşılatarak sadece kendi çocuklarını değil, bağışıklık yetmezliği gibi sebeplerle aşı yaptırması mümkün olmayan çocukları da hastalıklardan koruyan aşı kahramanı ailelerimize ve aşılama hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"
- "Okul çağı dönemindeki aşılar konusunda ebeveynler hassas olmalı. 'Nasıl olsa bebeklik aşısı yapıldı, koruyuculuğu yüksek' diye düşünerek çocukluk çağı aşılarının ihmal edilmemesi ve okul çağı döneminde de aşıların yaptırılması gerekir"
(Duygu Yener-Yeşim Karaaslan/Ankara)
2- MEB, 81 ilde Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izledi
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
- "MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık"
- "Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi"
- "İlk defa 81 ilin tamamında bu kapsamda bir izleme araştırması yapıldı. Araştırma sonuçları ile ilgili detaylı raporları arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Elde edilen bulgulara göre bu okullarımıza yönelik iyileştirici tedbirlerimizi alacağız"
(Selma Kasap/Ankara)
3- "Fiber"de 2023 hedefi 550 bin kilometre
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapı, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaşacak"
- "Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması için fiber altyapı uzunluğu, 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılacak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
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