GÜNDEM / 26 Nisan 2019

Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gazi Üniversitesi İŞKUR artı hizmet noktası açılışına iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yapacak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard ile bir araya gelecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul edecek.

1- Kazakistan'daki Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nın ikinci ve son gününde ortak bildiri kabul edilecek.

3- TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri duyurulacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış törenine katılacak.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hilton Bomonti Otel'de Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ödül törenine iştirak edecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşı karşıya gelecek.

- "Aşı ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur"

- "Aşıda yerelleşme için hızla çalışıyoruz. Aşının yurt dışında üretiliyor olması aşı reddindeki gerekçelerden biri. Ancak yerelleşme ile bu olumsuz yaklaşımın da önüne geçilecek"

- "Aşılatarak sadece kendi çocuklarını değil, bağışıklık yetmezliği gibi sebeplerle aşı yaptırması mümkün olmayan çocukları da hastalıklardan koruyan aşı kahramanı ailelerimize ve aşılama hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"

- "Okul çağı dönemindeki aşılar konusunda ebeveynler hassas olmalı. 'Nasıl olsa bebeklik aşısı yapıldı, koruyuculuğu yüksek' diye düşünerek çocukluk çağı aşılarının ihmal edilmemesi ve okul çağı döneminde de aşıların yaptırılması gerekir"

(Duygu Yener-Yeşim Karaaslan/Ankara)

2- MEB, 81 ilde Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izledi

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

- "MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık"