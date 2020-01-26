GÜNDEM / 26 Ocak 2020

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantılarına konuşmacı olarak iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Binası'nda çalışma yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih’i Sheraton Otel’de kabul edecek ve Türkiye-Cezayir İş Forumu’na iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda, Cumhurbaşkanı Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(Most/20.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

- "Su ürünleri alanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik"

- "Bizim balığımızı Fransa, Yunanistan pazarlıyor. Kime? Hollanda'ya, Almanya'ya. Bizim ettiğimiz karın üstüne bir kar daha koyup veriyorlar. Bu tabii ki ticaretin de doğal neticesinden olabilir ama ana eksenin o taraftan gitmemesi lazım"

(Cüneyt Kemal Özkök/Ankara)

2- İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz: "2020'yi küçükbaş hayvancılık yılı ilan ediyoruz"

- "Bizim otlaklarımızın tamamı küçük baş hayvancılığın artması için müsait durumdadır. 11 ay hiç yem yedirmeden kuzuyu besleyebileceğiniz alanlar var"

-"2020 yılında da eğer besilik hayvan ihtiyacımız olursa dışarıdan temin edebiliriz. Ahırlarımızın dolması ve iç piyasanın dengelenmesi için besilik hayvan ithalatında bir mahsur görmüyorum"