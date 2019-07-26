GÜNDEM / 26 Temmuz 2019

1 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek, İçişleri Bakanı Sander LLeshaj ile görüşecek.

- Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

- "Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, kişiye sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız'a gelecek yenilikler arasında yer alacak"

- "12 milyon 362 bin 65 kişinin profil oluşturduğu e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimler sonucu 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı. Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti"

(Duygu Yener/Ankara)

2- Mükellefe SMS'le vergisel yükümlülük uyarısı

- Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi süreçler ile yeni mükellef olanlara, vergisel yükümlülükleri ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda cep telefonu ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak

- Ekonomik ve finansal veriler değerlendirilerek, makro düzeyde ve vergi türleri bakımından vergi açığı hesaplanacak