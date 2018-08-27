GÜNDEM / 27 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşecek ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak. (Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Sektörel Güven Endeksleri" Ağustos ayı verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) SPOR 1- Avrupa Okçuluk Şampiyonası Polonya'nın Legnica kentinde başlayacak.

2- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son maçlarında Medipol Başakşehir-Akhisarspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Kardemir Karabükspor-Altınordu müsabakasıyla sona erecek. (Karabük/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak. (New York/18.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- "Finansal tetikçilerin hedefi Türkiye ve gelişen ekonomiler" -“Bir Ekonomik Tetikçi’nin İtirafları” kitabının yazarı ekonomist John Perkins: -"Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Bu günlerde, bu tetikçiler sadece ABD için değil birçok farklı hükümet için çalışıyor.” - "Türkiye’ye IMF’den uzak durmasını öneriyorum. Bugün, Katar gibi birçok farklı seçenek mevcut. Türkiye gibi ülkeler, bu teklifleri Çin, ABD ve Körfez ülkelerindeki finans kuruluşlarının birbirleriyle yarışması için avantaj sağlamak amacıyla kullanabilir”

- "Başkan Trump geleneksel uluslararası ilişkileri ve küresel ekonomiyi alt üst etmeye baş koymuş gibi görünüyor. Trump’ın politikaları ABD için, Türkiye için ve tüm dünya için son derece tehlikeli” - “Washington’ı mantık alanına geri çekmek için elden gelen her şey yapılmalı” (Gökhan Kurtaran / Londra) 2- "Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip" - Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov: - "Ortak 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunda karar alınması halinde, Türkiye ve Rusya, önemli sonuçlar elde edebilecek teknoloji ve sanayi altyapısına sahip” - “S-400 anlaşması, ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önemli bir adım. İlk sistemin Türkiye’ye 2019’da teslim edilmesini planlıyoruz" - "(S-400 ortak üretim) Böyle bir üretimin organizasyonu için hazırlanması için belirli bir zaman ihtiyaç duyulan uygun malzemelere, teknik ve insan kaynaklarına ihtiyaç var"