GÜNDEM / 27 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşecek ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Sektörel Güven Endeksleri" Ağustos ayı verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
SPOR
1- Avrupa Okçuluk Şampiyonası Polonya'nın Legnica kentinde başlayacak.
2- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son maçlarında Medipol Başakşehir-Akhisarspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Kardemir Karabükspor-Altınordu müsabakasıyla sona erecek.
(Karabük/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.
(New York/18.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Finansal tetikçilerin hedefi Türkiye ve gelişen ekonomiler"
-“Bir Ekonomik Tetikçi’nin İtirafları” kitabının yazarı ekonomist John Perkins:
-"Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Bu günlerde, bu tetikçiler sadece ABD için değil birçok farklı hükümet için çalışıyor.”
- "Türkiye’ye IMF’den uzak durmasını öneriyorum. Bugün, Katar gibi birçok farklı seçenek mevcut. Türkiye gibi ülkeler, bu teklifleri Çin, ABD ve Körfez ülkelerindeki finans kuruluşlarının birbirleriyle yarışması için avantaj sağlamak amacıyla kullanabilir”
- "Başkan Trump geleneksel uluslararası ilişkileri ve küresel ekonomiyi alt üst etmeye baş koymuş gibi görünüyor. Trump’ın politikaları ABD için, Türkiye için ve tüm dünya için son derece tehlikeli”
- “Washington’ı mantık alanına geri çekmek için elden gelen her şey yapılmalı”
(Gökhan Kurtaran / Londra)
2- "Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip"
- Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov:
- "Ortak 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunda karar alınması halinde, Türkiye ve Rusya, önemli sonuçlar elde edebilecek teknoloji ve sanayi altyapısına sahip”
- “S-400 anlaşması, ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önemli bir adım. İlk sistemin Türkiye’ye 2019’da teslim edilmesini planlıyoruz"
- "(S-400 ortak üretim) Böyle bir üretimin organizasyonu için hazırlanması için belirli bir zaman ihtiyaç duyulan uygun malzemelere, teknik ve insan kaynaklarına ihtiyaç var"
(Emre Gürkan Abay / Moskova)
3- "Minyatür, şartlanmamış insan doğasının resmidir"
- Özcan Özcan, binlerce yıllık geçmişi olan minyatür sanatını, yaptığı eserlerle günümüzde yaşatıyor ve yetiştirdiği öğrencilerle de bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor
- Minyatür sanatçısı Özcan:
- "Minyatür eşittir Türk sanatı demek. Mısır piramitlerinin içinde minyatürler görürüz, milattan önce 2500-3000'lerde. Çin'de papirüs üzerine yapılmış erken dönemlerde minyatürler görürüz. Minyatür, şartlanmamış insan doğasının resmidir demektir"
- "Kültüre hizmet etmemiz gerekiyor, sanatçı olarak yapmamız gereken bu, sonuçta yetenekte bir sorunumuz yok ama bu yeteneğin kullanılmasında altyapı yani kültür dediğimiz şey olmadığı zaman sanat istediği mecraya, olması gereken alana bir türlü geçemiyor ve biz kendi kültürümüzü savunabilecek halde bulunamıyoruz maalesef"
- "Küresel emperyalizm dediğimiz bu kültürel emperyalizm bizim kanımızı emmeden bizim bu kadar kahramanımız, şanlı tarihimiz varken bunların ortaya çıkarılması şart oldu. Bizim yapacağımız şey de bu. Ama burada geleneksel yaklaşımla taklitten öteye geçemezken biz bunu yeni anlayışla, modernist bir yaklaşımla hem bu dönemin insanlarına sevdirmek hem bu kültürü yeniden güncellemek adına çok büyük adımlar atacağız diye düşünüyorum"
(İsmail Özdemir / İstanbul)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!
Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar
Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi
Gardiyan Casado her şeyi itiraf etti: Rıza Sarraf'tan rüşvet aldım
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Merkel'den Mesut Özil açıklaması
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
Japonya'nın bilinmeyen yüzü
Okuyucu Yorumları 0 yorum