GÜNDEM / 27 Ağustos 2019

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzalayacak.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimleri Volley Hotel Ankara'da yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6 - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye yatırımlara yön veren ülke olacak

- AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:

- "Yabancılar Türkiye'ye olan güveni kaybetmedi sadece jeopolitik riskler ve borçluluk yapısının kısa vadeli olmasından dolayı ülkeyi izlemeye aldılar. Fakat Türkiye'ye para akışı kesilmedi, net yabancı girişi var"

- "Öyle bir jeopolitik bölgede yaşıyoruz ki hem fırsat hem sorun içeriyor. Türkiye, Batı ile Doğu arasında köprüdür, başka hiçbir ülkenin böyle bir misyonu yok. Türkiye bunu çok iyi yapıyor"

- "Reel sektörün borcu problem olmaktan çıktıkça ve jeopolitik ortam lehimize evrildikçe doğrudan yabancı yatırım akışı daha da artacaktır. Enstrümanlarımızı çoğaltmamız, yargı, eğitim, tarım, hayvancılık reformlarını tamamlamamız ve İstanbul merkezli bir piyasa etkinliğine kavuşmamız halinde sadece sermaye alan değil sermayeye yön veren bir ülke oluruz"