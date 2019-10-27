GÜNDEM / 27 Ekim 2019

2- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler ve gelişmeler takip ediliyor.

1- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut Dağı'nı, Arsameia'yı, Kahta Yenikale'yi, Cendere Köprüsü'nü, Karakuş Tümülüsü'nü, Perre Antik Kenti'ni ve Adıyaman Müzesi'ni ziyaret edecek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Çalıştayı'na iştirak edecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma ve Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor ve Göztepe-Kasımpaşa karşılaşacak.

ÖZEL HABER

1- Demir İpek Yolu'nun 2 yıllık serüveni

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında 2 yılda 275 bin ton yük taşındı"

- "Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri, yaş sebze meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kalemkarın Pembe Köşk'teki imzası bir asır sonra fark edildi

- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 10 Eylül 1923'te bir bağ evi olarak satın aldığı ve ailesiyle 48 yılını geçirdiği Pembe Köşk'ün tavan süslemesini yapan kalemkarın imzası, yaklaşık bir asır sonra fark edildi

- Ankara'nın başkent ilan edilmesi sonrası sosyal ve kültürel hayata dair birçok ilke ev sahipliği yapan köşkün tavan süslemelerini, bir çiçek resminin dal kısmına attığı imza ile "Dersaadetli Muhammet"in 1924'te yaptığı anlaşıldı