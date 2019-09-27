GÜNDEM / 27 Eylül 2019

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy'de Endüstriyel Fuarı’nı ziyaret edecek, iki okulun açılış töreni ile Edirne'de TED Koleji ve Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışlarına katılacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediyeyi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret edecek, üniversite öğrencileriyle buluşacak, Ali Bey Camisi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek ve hafızlık icazet programına katılacak.

- Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "kültür gezileri" ile farklı engel gruplarından 3 bin 500 çocuk ve ailesi Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıma fırsatını buldu

2- İstanbul İl Göç İdaresi binasındaki "Göç" enstalasyonunun tasarımcısı Zeynep Melek Bulut, Akademi Beyoğlu'nda "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" konulu konuşma yapacak.

- Gezilerle çocukların Türkiye'nin dört bir yanındaki güzellikleri yakından görmesi ve sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri amaçlanıyor

- Bu kapsamda sonbahar dönemi için Çanakkale ile başlayan kültür gezileri Samsun ve Antalya seyahatleriyle devam edecek

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı)

2- ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı

- Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği bugünlerde yaklaşık 721 bin tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı

- En fazla çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştiren ÇAYKUR, 2019 alım kampanyası sonunda 2018'deki 732 bin 500 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor

- Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim:

- "Geçen yıl yaklaşık 733 bin ton çay almıştık. Bu yıl, bu rakamı geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Yaş çay alımları devam ediyor"

(Muhittin Sandıkçı/Rize)

3- ANALİZ - Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor

- Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarmak için iki ülke yetkilileri, siyasi iradeyi ortaya koyarken, analistler, ikili görüşme ve anlaşmalarda Türkiye'nin son yıllarda iyileşme gösteren ihracatın ithalatı karşılama oranının gözetilmesi gerektiğini vurguladı

- Son 10 yılda ticaret hacminde 5 milyar dolar civarında artış yaşansa da ticaret hacminin 21 milyar doları aşamadığı görülüyor

- ABD'ye en fazla ihraç edilen ürünlerin başında motorlu kara taşıtları, kazan, makine aksam ve parçaları, demir ve çelik, halıcılık, mineral yakıt ve yağlar geliyor

- ABD'den ithal edilen ürünlerde hava taşıtları, demir ve çelik, mineral yakıt ve yağlar, kazan, makine ve mekanik cihazlar ile optik, tıbbi ve cerrahi cihazlar ilk sıralarda yer alıyor

(Murat Birinci/İstanbul)

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