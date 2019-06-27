GÜNDEM / 27 Haziran 2019

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mezuniyet Töreni ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Etnografya Bölümü Açılışı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Valisi ve Belediye Başkanı tarafından Rihga Royal Hotel'de verilecek Liderler Osaka Kansai Tanıtım Resepsiyonu'na iştirak edecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(Le Havre/22.00)

5- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda Madagaskar-Burundi, C Grubu'nda ise Senegal-Cezayir ve Kenya-Tanzanya maçları yapılacak.

(İskenderiye/17.30/Kahire/20.00/23.00)

ÖZEL HABER

1- Kosova yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor

- Kosova, genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, bakir bir pazar olması, Türkçe konuşabilen çalışan bulunabilmesi, Türk bankalarının bölgede hizmet vermesi, lojistik avantajlar, Avrupa’nın kalbinde olması ve bir dizi gümrük muafiyetlerinin bulunması nedeniyle yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor

- DEİK Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz:

- "Türk firmalarının Kosova'daki faaliyetlerine baktığımızda, önceliğin finans sektöründe olduğunu görüyoruz. Türk bankaları, ülkede finans sektörünü domine ediyor. Bununla birlikte Türk firmaları en çok imalat, sağlık, hizmet/ticaret ve inşaat-altyapı sektörlerinde faaliyet gösteriyor"

- "Kosova, yaş ortalamasının 26 olması sebebiyle Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip. Nitelikli iş gücüne sahip olmak Kosova'nın önemli avantajlarından birini oluştururken, ülkenin temel sorunu ise işsizlik... Şu anda resmi işsizlik rakamı yüzde 30,5. Bu nedenle kalifiye genç nüfusun büyük bir kısmı yoğunlukla Avrupa ülkelerine çalışmaya gidiyor"