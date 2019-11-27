GÜNDEM / 27 Kasım 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin açılışına katılacak, Kadın Ekonomi Platformu'nu ziyareti sonrası Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını yapacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısının Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık edecek, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüşecek.

- Genel Kurulda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

5- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nu ziyaret edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi programına iştirak edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

2- Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanması, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince sürdürülecek.

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında C Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Galatasaray, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'yi konuk edecek.

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fransa ekibi Bourges Basket ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.

5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSU Sibiu, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Phoenix Brüksel'i konuk edecek.

- "Ana faaliyet sahamız amfibi harekat olup ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda komando harekatı, iç güvenlik harekatı, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, barışı koruma ve buna benzer birçok faaliyet alanında görev yapmaktayız"

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi timleri, "timsah" olarak adlandırılıyor

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor

(Halil Fidan/İzmir)

2- Eğitim destekleri dezavantajlı öğrencilerin hayatına dokundu

- Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarla dezavantajlı durumdaki on binlerce öğrenciye destek sağladı

- Bakanlık, 16 yılda 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 ders kitabını ücretsiz dağıttı

- Bu yıl ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrenciye aylık 275 lira burs verilirken, 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrenci de barınma hizmetlerinden yararlandı

- Annelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında bugüne kadar yapılan toplam ödeme 7 milyar lirayı aştı

- Ücretsiz taşıma desteğinden geçen eğitim öğretim yılında ilköğretimde 756 bin 297, ortaöğretimde 462 bin 284 ve özel eğitimde 106 bin 379 olmak üzere toplam 1 milyon 324 bin 960 öğrenci faydalandı

- Öğle yemeği hizmetinden yararlanan öğrencilerin sayısı da 1 milyon 146 bin 230 oldu

(Burcu Çalık/Ankara)

3- İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Türkiye'nin hikayesi üretimle, ihracatla yazılacak"