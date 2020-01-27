GÜNDEM / 27 Ocak 2020

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

1- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

- Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 18 unsurla 178 ülke içinde en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor

- "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki 112 unsur ile "Yaşayan İnsan Hazineleri" içerisinde yer alan 29 kişi ve bir topluluk Türkiye'nin gelenek ve görenek zenginliği ortaya koyuyor

- "Tarım arazisini ekip dikmeyenler için bazı caydırıcı şeyler getirilebilir, bunların üzerinde çalışıyoruz"

- "AK Parti hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan tarım vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik"

- Somut olmayan kültürel mirasın belli unsurlarını yeniden yaratmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip kişiler olarak tanımlanan "Yaşayan İnsan Hazineleri", Türkiye'nin kültürel zenginliğini yaşatarak geleceğe taşıyor

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

3- Küresel ısınmaya dikkati çekmek için Türk bayrağıyla Kuzey Kutbu'na gittiler

- Grönland'a giden 3 kişilik Türk ekip, bölgedeki iklim şartları ve doğal yaşamı gözlemleyerek kayıt altına aldı

- Takım üyelerinden Engin Hınçer:

- "Amacımız, küresel ısınmaya dikkati çekmek iklim değişikliğiyle alakalı farkındalık yaratmak, insanları biraz olsun bilgilendirmek, bilinçlendirmektir. Buradayken nasıl etkilendiğimizi çok fark edemiyoruz. Fakat yerine gittiğinizde oradaki insanları, yaşamı gördüğünüzde yıllar içinde neler değiştiğini gördüğünüzde aslında çok şeyin olduğunu ve olacağını anlıyorsunuz"

- "Orada ilkleri gerçekleştirirken yanımızda Türk bayrağını da hep taşıdık. Dağların tepesinde yürüyüş yaparken, suyun altında, buzulların üstünde kızaklarımızda açtık. Ülkemizi de bir yandan tanıtmış olduk. Türk bayrağını oralarda tanıtmaktan da gurur duyduk"

(Murat Paksoy/İstanbul)

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