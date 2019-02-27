GÜNDEM / 27 Şubat 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini, ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ayrı ayrı kabul edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katılacak, TOKİ toplu açılış ve anahtar teslimi töreni ile AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi adaylarının proje tanıtım toplantısında yer alacak.

1- "Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarımsal desteklerde ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik" - "Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz" - "Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart'ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- "28 Şubat NATO ve ABD destekli yapılan en büyük kötülüktür"

- Kamu Başdenetçisi ve eski Refah Partisi Milletvekili Şeref Malkoç:

- "28 Şubat Türkiye'nin en az 50 yıl geriye gitmesidir, Türkiye'de demokratik mekanizmaların felç olmasıdır. NATO ve ABD destekli yapılmış olan en büyük kötülüktür"

- "Mahalle bakkalından ihracatçısına kadar belli bir siyasi eğilimde veya dindar olan insanlar yok edilmeye çalışıldı. Demokrasiyi savunanlar ölümle tehdit edildi"

- "Erbakan Hoca ızdıraplarını, gözyaşlarını içine akıttı, yüreği kavruldu ama ne devletine ne milletine hatta 28 Şubat'ı yapanlara karşı bile kötü bir şey söylemedi"

(Sefa Şahin/Ankara)

3- Milli sporcu Şahika Ercümen'den "beyaz kıta"da anlamlı dalış

- Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında bulunduğu "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel bir dalış gerçekleştirdi

- Şahika Ercümen:

- "Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici, her şeye değer"

(Dilara Zengin/Antarktika)

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