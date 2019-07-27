GÜNDEM / 27 Temmuz 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bor Belediyesini, Valiliği, Niğde Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, kentsel dönüşüm alanları ile Niğde Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Türk Tarih Kurumu, son dönemde Türk ve dünya gündemini meşgul eden Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege adalarındaki gelişmelerin tarihsel arka planını ve politik nedenlerini, YouTube üzerinden yayınlanacak videolarla, alanın önemli akademisyenlerinin değerlendirmeleri ile kamuoyuna anlatacak

- Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan:

- "Türk Tarih Kurumu için bu kanal bir ilk. Çağın gereği aynı zamanda. Vatandaşlarımızı Doğu Akdeniz, Ege adaları ve Kıbrıs konularında bilgilendirmek hedefimiz"

- "Akdeniz'de her an savaşa dönüşecek bir titrek denge, dehşet dengesi oluştu. Doğu Akdeniz'de yaşananların sebebini ilerde göreceğiz. Yaşananlar sadece hidrokarbon meselesi değil. Bu olaylar bu denizde, bu sahada tarihten beri hep yaşandı"

- "Doğu Akdeniz'de en çok sahaya sahip olma hakkı Türkiye'nin. Ülkemizin büyük bir kıta sahanlığı hakkı var bunu kabul etmek istemiyorlar. Hak, hakka sahip çıkmak ile hak oluyor. Hakkın müdafaasının mücadelesini vermek zorundasınız. Bölgedeki en önemli önceliğimiz güvenlik"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Dünya borsaları ilk yarıda 7,6 trilyon dolar değerlendi

- Yatırımcıların ekonomik kararlarını olumsuz etkileyebilecek güçte birçok jeopolitik ve siyasi gelişmenin yaşandığı ilk yarıda, risklerin fırsata dönüştürülmesi sonucunda dünya borsalarının değeri 2018 sonuna göre 7,6 trilyon dolarlık artış kaydetti

- Söz konusu artışla dünya borsalarının değeri, ilk yarıda 82,3 trilyon dolara ulaşırken, New York Borsası sahip olduğu 24,2 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğü ile zirvedeki yerini korudu

- İlk yarıda piyasa değeri açısından en hızlı artış yaşanan borsa İran olurken, en fazla kayıp Ukrayna borsasında görüldü