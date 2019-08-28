GÜNDEM / 28 Ağustos 2019

1- Adalet Bakan Abdulhamit Gül, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek ve basın açıklaması yapacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ve Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas tarafından kabul edilecek, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

- Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek.

4- Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimi ve konuyla ilgili bilgilendirme yapacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edilecek, Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüşecek.

- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki altıncı gün maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Sırbistan ile Yunanistan karşılaşacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında desteklediği, Fatih Belediyesinin organize ettiği mobil havuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrencileri ziyaret edecek.

1- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının içerecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını açıklaması bekleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- "Toplumumuzun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız"

1- "Rekor" etkinliğinde 1 milyon kişiyle 11 milyon fidan dikilecek

3- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile 29 Ağustos Perşembe günü oynayacakları rövanş maçı öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili takım son çalışmasını aynı statta yapacak.

- "İzmir'in Karabağlar-Tırazlı ve Muğla'nın Dalaman bölgesinde yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere bu yıl orman yangınları neticesinde zarar gören alanların ağaçlandırılması çalışmalarında ilk fidanlar dikilecek"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Hepimizin gönlünde Türkiye'de yaşamak vardı"

- Otuz yıldır üniversite eğitimi için geldiği Türkiye'de yaşayan Prof. Dr. Rahman Ademi:

- "Hepimizin gönlünde Türkiye'de yaşamak vardı. Aslında insanlar arasında Türkiye ve Türkçe sevgisi inanılmaz boyuttaydı"

- "Türkiye hem devlet olarak hem de halk olarak bir beklenti olmaksızın, tüm insanlara yardım ve dostluk elini uzatıyor"

- "Türkiye'nin sadece biz Rumeliler için değil, dünya Müslümanlarının çoğu için de inanılmaz değerde olduğunu 2016 yılındaki darbe teşebbüsünde bir kez daha anladım"

- "Yurt dışında bilimsel faaliyet yapan kıymetli insanlarımızı ülkemizde çalışma yapmaları için tüm imkanları kullanmalıyız"

(Ayşe Büşra Erkeç/İstanbul)

3- Yüksekovalı gençler devlet kursuyla üniversiteli oldu