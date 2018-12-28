GÜNDEM / 28 Aralık 2018

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la görüşecek, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avni Aker Millet Bahçesi, Çömlekçi, Zagnos, Tabakhane ve Yomra kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bakanlığın koordinasyon toplantısına katılacak, TCDD Nurdağ şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

- Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün sivil imamı 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

- "Bakanlık olarak Turizm Geliştirme Fonu'nun yüzde 20-25'lik kısmını da biz oluşturuyoruz. 25-30 milyon dolar tanıtma bütçemiz var, onu fona aktarıyoruz, fonun kullanımına sunuyoruz"

- ''Fonda toplanan para, ağırlıklı olarak özel sektör, otel ve turizm yatırımcılarından oluşan yönetim kurulu tarafından, onların kontrolünde, onların istediği, programladığı şekilde tanıtım için harcanacak''

(Burcu Çalık-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara

2- Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor

- Ünlü jokey Halis Karataş, henüz bir tayken tanıştığı ve hala kırılamayan Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle rekora imza attığı Bold Pilot'ı unutamıyor

- Jokey Halis Karataş:

- "Üzerinden 22 yıl geçti, hala ilk günkü gibi... Benim için onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Birçok şampiyon ata bindim ama o ekstra bir şampiyondu. Hislerini, yarıştaki yüreğini, koşma arzusunu ve mücadele azmini başka safkanlarda hala tam olarak görmüş değilim. O yüzden benim hayatımda Bold Pilot'ın apayrı bir yeri olacak"