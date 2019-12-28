GÜNDEM / 28 Aralık 2019

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çardak ve Bozkurt'ta TOKİ şantiyesini ziyaret edecek, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, Acıpayam TOKİ Şantiyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

1- "Türkiye’nin Otomobili"nin tanıtımıyla ilgili yurt içi ve dışındaki yansımalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

- "Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak 1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı mümkün"

- Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık güvenli liman görevi gören altın, 2020'de de bu rolü oynamaya devam edebilir

- AA Finans Analisti İslam Memiş:

- "2020'de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Gram altında 2020'de 320 lira görülebilir"

(Murat Aslan/İstanbul)

2- Orka Holding: "Dengelenmeyi aştık, canlanma ve büyüme dönemine geçtik"

- Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

- "Ekonominin önündeki en büyük tehdit ve bariyer önce yüksek faiz, sonra da maliyetleri artıran enflasyondur. Her ikisinde de dengeye gelindi"

- "Gelecek yıl sadece yabancıların değil, yerli yatırımcıların da isteğinin canlanması açısından ekonomide olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum"

- "En büyük destek faizlerin düşmesi, bundan daha iyi bir destek yok. Diğer taraftan bakıldığında Türkiye, özellikle istihdam üzerindeki yükleri tekrar gözden geçirmeli. Bugün ne çalışan, ne işveren mutlu değil. Bu yükleri mutlaka gözden geçirmeliyiz ve daha iş yapılabilir hale getirmeliyiz"

- "Bugün yurt dışında Türkiye'ye dair yaratılan olumsuz algıyı aşmak çok zor değil. Belki Hollywood'un çok ünlü yapımcılarıyla anlaşmak, belki Netflix'te dizilerde yer almak yoluyla bu algıyı kırabiliriz"